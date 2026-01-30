大棋盤｜「高官音樂椅」再轉 運輸署長李頌恩升官 接任政制局常秘

「高官音樂椅」繼續轉動，曾國衞日前被免去政制及內地事務局局長後，暫由副局長胡健民署任，但局內多個重要位置皆懸空，其中常任秘書長更一直虛位以待，足足半年仍未有人選。據悉，政府日內公布現任運輸署署長李頌恩將接任政制局常秘，文化體育及旅遊局副秘書長謝詠誼則接掌運輸署。

政制局常秘已懸空半年

政府近年陷入「常秘荒」，政制局原常秘傅小慧去年7月底展開退休前休假，職位懸空至今；港府去年9月公布由大灣區專員陳潔玲兼任政制局常秘，原本至12月8日，即立法會選舉翌日，惟之後繼續兼任直至另行通知。港府1月中公布，發展局副秘書長（工務）林雅雯將接替陳潔玲出任大灣區專員，2月9日履新，陳潔玲則去向未明。

隨著曾國衞辭任局長，政制局最高層已變成胡健民的「一人之境」，特首李家超周二回應指，會確保該局運作暢順，商討盡早安排合適人員調遷至政制局。

李頌恩升官 月初「排隊黨」風波拆彈

消息指，政府很快會宣布高層官員任命，由運輸署署長李頌恩升任政制局常秘。現年53歲的李頌恩1994年加入政府，曾在多個政策局及部門服務，包括前政制事務科、民政局、發展局等，至2023年8月接掌運輸署。她任內處理多項焦點交通政策，包括的士車隊發牌、收回大欖隧道、規管網約車等，開始為公眾熟悉。

不過，本月初爆出「排隊黨」壟斷免試簽發駕駛執照即日籌，李頌恩要頻頻現身解畫，運輸及物流局局長陳美寶並召開緊急會議，敦促運輸署提出短期改善方案，最終牌照事務處改用電子即日籌，成功「拆彈」。近日鬧得沸沸揚揚的強制佩戴安全帶爭議，則主力由陳美寶及其他運輸署人員解說。

文體旅局副秘謝詠誼接運輸署長

至於運輸署長一職，將由現年51歲的文體旅局副秘書長謝詠誼接任。謝詠誼現掌管文化範疇，去年曾署任文體旅局常秘，介紹文藝創意及旅遊藍圖；她過去亦曾任運物局副秘書長，負責監督與民航和機場發展有關的政策。謝詠誼今次出掌運輸署，即要面對強制佩戴安全帶爭議，加上其他燙手山芋如網約車發牌數量、的士車隊發展停滯等，挑戰不小。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌表示，聞說謝詠誼在官場風評不錯，未來會跟對方加強溝通，特別是今年上半年要敲定網約車牌照數目、粵車南下檢討等，均受廣大市民關注。

政制局長料紀律部隊出身人士擔任

至於最受關注的政制及內地事務局局長空缺，有傳可能由副局長署任至本屆政府任期完結，但更多消息指其實已經敲定局長人選，只待中央拍板，其中以紀律部隊出身的「A」及「K」先生接任的呼聲最高，且看最終誰人跑出。

聶風

相關新聞：

大棋盤︱曾國衞接任人料內部尋覓 掌舵條件今昔有別

曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層

曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長