大棋盤︱曾國衞接任人料內部尋覓 掌舵條件今昔有別

近期港府高層換人傳聞滿天飛，政圈競猜一輪後，答案終於揭曉，政制及內地事務局局長曾國衞以健康理由辭任，提早離開官場。特首李家超表示正物色繼任人選，並表明現時無計劃再換司局長。雖然本屆政府任期只剩下不足一年半，但願意加入問責班子的人大不乏人，政圈預料由政府內部晉升或調任居多。

曾國衞退場較體面

曾國衞是本屆政府第3名中途離任的局長，與楊潤雄、林世雄因表現問題「被炒」不同，曾國衞以前列腺癌指數上升為由，完成立法會換屆選舉後辭職。曾國衞服務政府近40年，局長生涯落實選舉改制，2020年更被美國制裁，姑且不論健康情況，他昨日與李家超一同見記者交代，退場較為體面。

相關新聞：

曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長

曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層

政制局現時幾近「無人駕駛」

數年前政府換屆，曾國衞一度被傳有力問鼎政務司司長，最終只原職過渡，但由於任內未有政改等重點工作，政制局在公眾視野「能見度」不高，曾國衞亦顯得較為低調。今次高官人事調動只有曾國衞一人，但可能「牽一髮而動全身」，除了要尋找合適人選頂上，更可能牽涉下屆政府的高層人事佈局，因此需要通盤考慮，從長遠角度審視用人佈陣。近日政圈傳出不同名字，包括前任或現任紀律部隊首長，亦有指政府可能從內部提拔人選，由熟悉政府高層運作及內地事務的人士出任；甚至有說法指，政制局局長空缺可能由其他問責官員調任，如此一來，將會加快「高官音樂椅」流轉。

本屆政府任期只剩一年半，政制局接下來仍有多項重點工作，包括國家「十五五」規劃細節即將在兩會出台，特區要主動對接國策，政策局角色不可或缺。此外，本港下半年將舉行選舉委員會換屆選舉，這被視為明年特首選舉的「前哨戰」，需要盡快有舵手坐鎮。

值得注意的是，目前政制局多個重要位置皆懸空，包括常任秘書長及局長政治助理，隨著曾國衞離任，更只得胡健民「擔大旗」。李家超昨表示會確保局方運作暢順，待才能合適的人選以填補空缺。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，政制局在政府內「存在感不高」一說是誤讀，該局早年確實主力處理政制，內地事務只是「兼管」，但隨着時代變化，香港與內地交流日漸頻繁；加上新選制下，本港政制在可見將來不會有特別改動，工作重點多放在與內地對接。

他又指，中央領導人已明示特區要主動融入並服務國家發展大局、對接國家發展戰略，政制及內地事務局將非常吃重，因此新任局長不單純要懂與內地溝通，更要熟悉內地制度與文化。他分析，該人在政府內部要有一定威望，對內發揮跨部門協調與溝通平台的作用；對外則能與內地不同省市合作，幫助香港於制度等各方面與內地對接，貼合國家發展。

宏福苑大火後，高官「換馬」消息頻頻傳出，但不涉大火相關的曾國衞率先離場，政界預料待獨立委員會調查結果出爐後，才會有下一輪高官人事變動。

聶風