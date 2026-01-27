Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾國衞免職｜陳勇形容曾國衞勤奮工作量繁重  祝願安心休養配合治療早日康復

政情
更新時間：13:04 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:04 2026-01-27 HKT

政制及內地事務局局長曾國衞以前列腺癌指數一直上升，曾作手術等無甚改善，故完成立法會選舉後辭任，國務院今日(27日)免去其政制及內地事務局局長職務。民建聯副主席陳勇回應事件時表示，本屆政府團隊在行政長官李家超帶領下，各司局長均全力以赴投入工作，即使休假期間也常處理公務。他祝願曾國衛安心休養、配合治療，並早日康復。

陳勇指，他在擔任立法會政制事務委員會主席及副主席期間，與曾國衛合作較多。他形容曾工作非常勤奮，近期才得知其身體抱恙，並指去年立法會選舉等工作強度大且成功完成，而政制及內地事務局的工作量亦非常繁重。

曾國衞指出，在高強度工作中，身體出現狀況，其前列腺癌指數上升，故在完成立法會選舉後辭任。何家豪攝
曾國衞指出，在高強度工作中，身體出現狀況，其前列腺癌指數上升，故在完成立法會選舉後辭任。何家豪攝

陳勇強調，政府是一個團隊，目前團隊運作順暢。李家超已表示，相關工作將由副局長及官員繼續承擔，團隊將繼續努力為香港服務。當前施政重點在於「拼經濟、謀發展、搞建設、為民生」，其中涉及多個政策局的跨境事務協作尤為重要。他相信在行政主導下，立法會將積極配合政府施政。現正值發展關鍵時期，無論是問責官員或公務員團隊，均需團結一致，以高標準落實政策，回應市民日益增長的期望。

記者、攝影：郭文卓

相關新聞：

曾國衞免職｜副局長胡健民署任 民建聯出身 曾任宏福苑法團顧問 稱無參與大維修招標

曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」

曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長

曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
4小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
5小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
5小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
2026-01-26 12:57 HKT
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
18小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
19小時前