曾國衞免職｜陳勇形容曾國衞勤奮工作量繁重  祝願安心休養配合治療早日康復

政制及內地事務局局長曾國衞以前列腺癌指數一直上升，曾作手術等無甚改善，故完成立法會選舉後辭任，國務院今日(27日)免去其政制及內地事務局局長職務。民建聯副主席陳勇回應事件時表示，本屆政府團隊在行政長官李家超帶領下，各司局長均全力以赴投入工作，即使休假期間也常處理公務。他祝願曾國衛安心休養、配合治療，並早日康復。

陳勇指，他在擔任立法會政制事務委員會主席及副主席期間，與曾國衛合作較多。他形容曾工作非常勤奮，近期才得知其身體抱恙，並指去年立法會選舉等工作強度大且成功完成，而政制及內地事務局的工作量亦非常繁重。

曾國衞指出，在高強度工作中，身體出現狀況，其前列腺癌指數上升，故在完成立法會選舉後辭任。何家豪攝

陳勇強調，政府是一個團隊，目前團隊運作順暢。李家超已表示，相關工作將由副局長及官員繼續承擔，團隊將繼續努力為香港服務。當前施政重點在於「拼經濟、謀發展、搞建設、為民生」，其中涉及多個政策局的跨境事務協作尤為重要。他相信在行政主導下，立法會將積極配合政府施政。現正值發展關鍵時期，無論是問責官員或公務員團隊，均需團結一致，以高標準落實政策，回應市民日益增長的期望。

