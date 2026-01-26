夏寶龍講話｜李慧琼：行政主導非一帆風順 但經得起考驗 將安排學習會

全國港澳研究會今早（26日）舉辦「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會，中央港澳辦主任夏寶龍強調，堅持和完善行政主導需要立法機關、司法機關積極支持配合，形成強大治理合力。他又向新一屆立法會議員提出5點期望，包括厚植家國情懷、敢於擔當作為、熱心服務市民、勤勉參政議政，以及樹立良好形象。他形容立法會議員是「崇高事業」， 寄語議員不止口頭上支持，要拿出實際行動、調研政策提供建設性意見，做到「支持政府不缺位」。

李慧琼：行政主導雖非一帆風順 但經得起考驗

立法會主席李慧琼表示，研討會上議員先聽取中央港澳辦分管日常工作副主任徐啟方發言，其後聆聽中央港澳辦主任夏寶龍致辭，其發言為新一屆立法會工作提供重要指導方向。此外，第十二屆全國人大法律委員會主任委員喬曉陽、香港首任立法會主席范徐麗泰、澳門立法會議員施家倫，以及清華大學法學院教授王振民等四位嘉賓亦發表演講，內容精彩，全體議員均獲益良多，深受啟發。

李慧琼強調，香港特別行政區一直根據《憲法》和《基本法》實施行政主導，全體議員認同此制度行之有效，切合香港實際情況及需要，符合國家及香港特區整體利益。她指行政主導在實踐中雖非一帆風順，但經得起考驗，「是帶領香港抓緊機遇、靈活應變、再創高峰的好制度」。

已安排學習會認真研討會議內容

她又指，研討會清晰闡明港澳特區新一屆立法會的職責使命，立法會將肩負重任，支持配合並監督促進特區政府更好施政，在堅定愛國愛港、勇於擔當作為、熱心服務市民、勤勉參政議政、樹立良好形象等方面展現新風尚，與特區政府共同探索鞏固行政立法良性互動的道路。

李慧琼透露，全體議員已安排學習會，將認真學習研討會內容，集思廣益，用心、用力、用情履行立法會憲制職能，全力支持行政長官依法施政，推動行政立法良性互動，主動對接國家「十五五」規劃，更好融入國家發展大局，促進香港特區良政善治。

