Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏寶龍講話｜李慧琼：行政主導非一帆風順 但經得起考驗 將安排學習會

政情
更新時間：14:27 2026-01-26 HKT
發佈時間：14:27 2026-01-26 HKT

全國港澳研究會今早（26日）舉辦「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會，中央港澳辦主任夏寶龍強調，堅持和完善行政主導需要立法機關、司法機關積極支持配合，形成強大治理合力。他又向新一屆立法會議員提出5點期望，包括厚植家國情懷、敢於擔當作為、熱心服務市民、勤勉參政議政，以及樹立良好形象。他形容立法會議員是「崇高事業」， 寄語議員不止口頭上支持，要拿出實際行動、調研政策提供建設性意見，做到「支持政府不缺位」。 

李慧琼：行政主導雖非一帆風順 但經得起考驗

立法會主席李慧琼表示，研討會上議員先聽取中央港澳辦分管日常工作副主任徐啟方發言，其後聆聽中央港澳辦主任夏寶龍致辭，其發言為新一屆立法會工作提供重要指導方向。此外，第十二屆全國人大法律委員會主任委員喬曉陽、香港首任立法會主席范徐麗泰、澳門立法會議員施家倫，以及清華大學法學院教授王振民等四位嘉賓亦發表演講，內容精彩，全體議員均獲益良多，深受啟發。

李慧琼強調，香港特別行政區一直根據《憲法》和《基本法》實施行政主導，全體議員認同此制度行之有效，切合香港實際情況及需要，符合國家及香港特區整體利益。她指行政主導在實踐中雖非一帆風順，但經得起考驗，「是帶領香港抓緊機遇、靈活應變、再創高峰的好制度」。

已安排學習會認真研討會議內容

她又指，研討會清晰闡明港澳特區新一屆立法會的職責使命，立法會將肩負重任，支持配合並監督促進特區政府更好施政，在堅定愛國愛港、勇於擔當作為、熱心服務市民、勤勉參政議政、樹立良好形象等方面展現新風尚，與特區政府共同探索鞏固行政立法良性互動的道路。

李慧琼透露，全體議員已安排學習會，將認真學習研討會內容，集思廣益，用心、用力、用情履行立法會憲制職能，全力支持行政長官依法施政，推動行政立法良性互動，主動對接國家「十五五」規劃，更好融入國家發展大局，促進香港特區良政善治。

相關新聞：

據悉夏寶龍提醒議員注意公眾形象：「市民看着你、中央看着你」 特首對三權有「指引權」

夏寶龍提行政主導5大優勢 批反中亂港分子鼓吹「三權分立」 圖排斥中央權力

夏寶龍向議員提5點期望：樹立良好形象 三權「同唱一台戲」多補台、不拆台

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
5小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
4小時前
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
17小時前
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
政情
6小時前
卡尼早前訪華，會晤習近平。卡尼表明，無意尋求與中國達成自由貿易協定。美聯社
回應特朗普加徵關稅威脅 卡尼：無意與中國達成自由貿易協定
即時國際
6小時前
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
00:43
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
突發
5小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
23小時前