夏寶龍提行政主導5大優勢 批反中亂港分子鼓吹「三權分立」 圖排斥中央權力

全國港澳研究會今日（26日）舉行北京和香港連線研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進香港特別行政區良政善治」，其中香港分場在政府總部舉行。中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍出席並致辭，強調行政主導是《基本法》確立的核心原則，必須長期堅持和不斷完善，以提升特別行政區治理效能，推動港澳高質量發展。

夏寶龍：行政主導有5大優勢 批反中亂港分子鼓吹「三權分立」

夏寶龍指，行政主導是實現「港人治港」、「澳人治澳」及高度自治的最佳政權組織形式，亦是提升特區施政效率、應對風險挑戰、維護繁榮穩定的必然選擇。港澳回歸以來的實踐證明，行政主導在統籌資源、推動發展、改善民生及提升國際競爭力方面，展現出強大生命力和優越性。

他指，港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有強化統籌、執行有力的優勢，有效維護國家主權、安全、發展利益；行政主導具有搶抓機遇、靈活應變的優勢，有效促進特別行政區經濟繁榮發展；行政主導具有集中資源辦大事、兼顧各方面利益的優勢，有效改善社會民生福祉；行政主導具有守正創新、政策穩定的優勢，有效提高國際競爭力和影響力；行政主導具有快速響應、處置高效的優勢，有效應對化解各種風險挑戰。

不過他表示，行政主導在實際運行中並非一帆風順，例如在香港一度遇到巨大挑戰，教訓十分深刻。他指有反中亂港分子與外部勢力想架空、改變基本法確定的行政主導，鼓吹「三權分立」那一套，削弱行政長官和特區政府權威，進而損害中央權威乃至抗拒、排斥中央權力。夏寶龍強調，這是絕對不允許的，故必須保持高度警惕，對於一些模糊乃至錯誤的認識必須正本清源、糾正糾偏。

夏寶龍強調，行政長官和特區政府須強化「當家人」意識，切實擔負起治理香港、澳門第一責任人的責任，把這個「家」當好、把行政主導落實到治理各層面，建設高效有為政府。各部門須加強頂層設計，做好與國家「十五五」規劃對接，並主動識變應變求變、革新，破除利益固化藩籬、破解深層矛盾。

對立會提五點期望：須注意操守 維護立會聲譽

談及立法會角色，夏寶龍期望新一屆立法會履職盡責，支持行政長官和政府依法施政，提出具建設性的意見，協助政策落地，做到支持不缺位、監督不越位，探索行政與立法良性互動的新路徑。

他並對立法會議員提出五點期望，包括厚植家國情懷、勇於擔當作為、熱心服務市民、勤勉參政議政，以及樹立良好形象。他強調，須非常注意個人操守，以良好形象為市民樹立榜樣；同時要遵守議員守則，謹慎行，廉潔奉公，行事以公心為先，維護好立法會聲譽。

立法及司法機關須唱一台戲、要多補台、不能拆台

他表示，行政主導作為基本法設計特別行政區政治體制的重要原則，根源於中國憲法，是全面準確貫徹「一國兩制」方針的制度保障。《基本法》設計既體現中國特色，亦符合港澳資本主義制度特點和法律地位。行政長官作為特區政府和特區的首長，須向中央人民政府和特區負責，行政主導有利於正確處理中央與特區關係，維護特區憲制秩序。

他指出，行政主導的落實，亦需要立法及司法機關積極支持配合，三者須各司其職、各負其責，協作配合是行政主導體制的要義所在，強調「要唱一台戲、要多補台、不能拆台」。夏寶龍最後表示，今年是「十五五」開局之年，乘着強國建設、有特區政府和社會各界共同努力，有偉大祖國作堅強後盾，香港和澳門必將風光無限、大有可為，「一國兩制」實踐必將越走越好、越走越穩。

多名政界人士陸續抵達政總，圖為中聯辦副主任劉光源。

多位官員包括中聯辦副主任孫尚武、中聯辦副主任張勇等人亦有出席。

攝影：蘇正謙