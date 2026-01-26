夏寶龍向議員提5點期望：樹立良好形象 三權「同唱一台戲」多補台、不拆台

全國港澳研究會今日（26日）在北京和香港舉行連線專題研討會，中央港澳辦主任夏寶龍在會上發言約45分鐘。《星島》獲悉，夏寶龍向新一屆立法會議員提出5點期望，包括厚植家國情懷、敢於擔當作為、熱心服務市民、勤勉參政議政，以及樹立良好形象。他形容立法會議員是「崇高事業」， 寄語議員不止口頭上支持，要拿出實際行動、調研政策提供建設性意見，做到「支持政府不缺位」。

夏寶龍：要心裡裝著市民 多「落區」、「落界」

港澳辦之後發佈夏寶龍的致辭內容。夏寶龍指，立法會要發揮好作用，關鍵在於議員，所有立法會議員都要盡職盡責、用心用情用力幹好工作，展現出新一屆立法會議員的風采。他提出5點：

一要厚植家國情懷。要認真踐行自己的誓言，把忠於國家、忠於特別行政區、忠於基本法體現到具體工作中、落實到實際行動上，把「愛國者治港」、「愛國者治澳」的制度優勢轉化為治理效能。

二要敢於擔當作為。要在特別行政區改革發展中發揮重要作用，不當局外人。在重大原則問題上，要立場堅定，敢於鬥爭、善於鬥爭，旗幟鮮明同反中亂港亂澳分子和美西方外部勢力作堅決鬥爭。

三要熱心服務市民。要心裡裝著市民，多「落區」、「落界」，傾聽基層市民和業界聲音，有心、有力、有承擔。對市民反映的急難愁盼問題要想方設法幫忙解決，對事關民生福祉的事情要努力推進，做到民有所呼、我有所應。

議員要有做事本領、解難能力

四要勤勉參政議政。要兢兢業業、恪盡職守，集中精力積極參與立法會各項工作，專業地履行職責，高質量參政議政。無論是新任議員，還是連任議員，都要有做事的本領、解決難題的能力，以結果為目標。

五要樹立良好形象。要非常注意個人操守，以良好的形象為市民樹立榜樣。要遵守議員守則，謹言慎行，廉潔奉公，行事以公心為先，維護好立法會的聲譽。

夏寶龍：立法、司法機關要維護行政主導

專題研討會主題為「深入貫徹落實行政主導 促進香港特別行政區良政善治」，夏寶龍、前全國人大法律委員會主任喬曉陽、首屆立法會主席范徐麗泰等人發言。據悉，夏寶龍席間提到立法會議員應該以立法會工作為主，要注意公眾形象、樹立榜樣，議員的一言一行一舉一動，「香港市民看着你、特區政府看着你、中央看着你」。 他強調議員要做好民生建設，亦要敢於與反中亂港份子鬥爭。

夏寶龍又提到，堅持和完善行政主導，關鍵是行政長官和特別行政區政府要強化香港、澳門當家人意識，切實擔負起治理香港、澳門第一責任人的責任。行政長官角色關鍵、職責重大，要行使好法律賦予的權力，承擔起對特別行政區的全面領導責任，把這個「家」當好。

他強調，堅持和完善行政主導，需要立法機關、司法機關積極支持配合，形成強大治理合力。行政、立法、司法機關各司其職、各負其責、協作配合是行政主導體制的要義所在。行政、立法和司法機關的職權雖有分工，但根本目的是一樣的，就是在行政主導下為了治理好特別行政區，為了廣大市民的根本福祉和港澳的整體利益，「要同唱一台戲，要多補台，不能拆台」。立法機關、司法機關都要維護行政主導體制，尊重這一原則。

夏寶龍指，堅持和完善行政主導，離不開社會各界支持參與，共同營造落實行政主導的良好社會氛圍。行政主導要落實到位，歸根到底有賴香港、澳門社會各界和廣大市民的大力支持和共同努力。香港、澳門是全體市民的共同家園，每位市民都是持份者、建設者、受益者，「大家都要為了這個家，增強主人翁意識，立足自身崗位積極支持特別行政區政府依法施政，為促進香港、澳門長期繁榮穩定作出自己應有的貢獻。」

