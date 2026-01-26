據悉夏寶龍提醒議員注意公眾形象：「市民看着你、中央看着你」 特首對三權有「指引權」

全國港澳研究會今日（26日）在北京和香港舉行連線專題研討會，香港分場在政府總部舉行，中聯辦官員、特區政府主要官員、行政會議成員及立法會議員等都有出席。據了解，中央港澳辦主任夏寶龍在會上發言約45分鐘，席間提到立法會議員應該以立法會工作為主，要注意公眾形象、一言一行一舉一動，「香港市民看着你、特區政府看着你、中央看着你」。他強調，立法會議員要建言獻策，有責任支持特區政府施政，又指行政、立法及司法機構中，以行政為領導，要目標一致為香港好，但強調香港有獨立的審判權。

夏寶龍強調行政主導 與《憲法》掛鈎

專題研討會主題為「深入貫徹落實行政主導 促進香港特別行政區良政善治」，夏寶龍、前全國人大法律委員會主任喬曉陽、首屆立法會主席范徐麗泰、清華大學法學院教授王振民、澳門立法會第一秘書施家倫，分別發表講話。

與會的立法會議員、基本法委員會委員梁美芬會後引述夏寶龍指，中央非常重視香港行政主導，將之與中國《憲法》掛鈎，《基本法》雖無直接提及行政主導，但這實際上是「一國兩制」的最重要憲制設計。她引述指，行政長官對於行政、立法、司法有最終的責任，有指引權及參與權。她提到，司法機關固然有獨立審判權，但這與行政、立法機關只是功能上的不同，最終責任仍在行政長官身上。

夏寶龍：特首對三權均有「指引權」及「參與權」

梁美芬表示，夏寶龍又提到行政主導下的優越性，香港背靠祖國，「 一方有難八方支援」，令香港在經歷金融風暴、疫情、2019年動亂下，國家都出手協助，在香港應對風險的時候，充分發揮「一國兩制」的優點，亦要求香港理解全面管治權和高度自治權的相結合。夏寶龍亦表示香港IPO達全球第一，在多方面亦已恢復經濟秩序和繁榮，寄語香港要主動對接十五五規劃，立法會和行政機構要在融入、服務國家發展大局，在機制對接方面做好。

她指出，夏寶龍對新一屆立法會議員在責任擔當和展現形象方面有特別高的要求，「希望議員在社會上樹立榜樣，主動提出解決問題的方案」，亦要接觸市民，令市民感受到議員在幫助解決民生大事，議員的最重要職責，無論有幾多公務，都要以立法會為首要任務，充分展現「愛國者」的立法會如何結合和配合政府施政，作為市民與政府溝通橋樑，是市民的「寒暑表」。夏寶龍亦強調，第八屆立法會要主動協助和配合特區政府在對接「十五五規劃」，特別在經濟、科技及聯通世界，令香港更好發揮國際金融中心的地位等方面，議員所提出的方案能形成政策和法律去協助政府。

被問及有澳門立法會代表出席研討會，對香港有何喻意，梁美芬指，施家倫和范徐麗泰在會上提出不少意見，包括議員其中一個重要工作審議法案，令法律有約束性，從而協助破解民生和發展的困局和難題。她認為香港在北都發展方面有不少可以學習的地方，如專屬法例等。

基委會委員梁美芬。

吳英鵬：夏寶龍特別警醒 過去有人阻撓、破壞行政主導

立法會選委界議員吳英鵬表示，會上夏寶龍充分闡明行政主導的政治法律基礎，指出行政主導是《基本法》設計的政治體制的鮮明特徵，具有深厚的政治法律基礎和現實基礎，對維護特區憲制秩序、確保「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治、實現高效治理，具有重要意義。他又稱，夏寶龍闡明行政主導的優越性，指出實踐證明行政主導能夠彰顯「一國兩制」制度優勢，有效維護國家主權、安全、發展利益，確保特區長期繁榮穩定，並提升港澳獨特優勢和競爭力，屬有效應對外部風險及挑戰的好制度。

他續指，夏寶龍闡明港澳特區各界鞏固及完善行政主導的責任。回歸以來反中亂港分子阻撓、破壞行政主導，造成的慘痛教訓警醒大家，要珍惜來之不易的大好局面，要自覺維護好和落實好行政主導。在堅持和改善行政主導上，需要行政長官、特區政府、立法機關、司法機關和社會各界共同配合、努力。

吳英鵬亦稱，夏寶龍又闡明港澳特區新一屆立法會議員的職責和使命，指出新一屆立法會議員肩負重任，應當支持配合、監督促進特區政府更好施政，並要愛國愛港、擔當作為、服務市民、參政議政，樹立良好形象。

立法會選委界議員吳英鵬。

在上午9時許，多名政界人士陸續抵達政總，包括中聯辦副主任劉光源、中聯辦副主任孫尚武、中聯辦副主任張勇、運物局局長陳美寶、立法會議員譚鎮國、邵家輝、江旻憓、黃浩明、林筱魯、莊豪鋒、植潔鈴、廠商會會長盧金榮等。

記者：林彥汛

攝影：蘇正謙