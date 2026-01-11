Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

議會新丁專訪｜莊豪鋒：非田北辰「代言人」 惟貫徹敢言作風 爭取欣澳建賽車場搞F1

政情
更新時間：07:30 2026-01-11 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-11 HKT

新一屆立法會上任，實政圓桌莊豪鋒成功從師父田北辰手中接棒，在新界西北選區當選。議席成功繼承，風格又能否貫徹？莊豪鋒日前接受《星島》專訪時強調，毋須「搣甩」田北辰標籤，認為並非包袱，反而是一種助力，強調實政圓桌並非一言堂。近年F1一級方程式賽車掀起熱潮，他提倡在欣澳興建賽車場，不但可舉辦經濟價值極高的F1賽事，更可提供場地和專業車手讓內地新車廠試車。

莊豪鋒感激伯樂鞭策

莊豪鋒2018年加入田北辰團隊，在元朗、屯門等地區辦事處工作，同時是田北辰的立法會議員辦公室的助理。今次立法會換屆，年逾七十的田北辰退下火線，力推莊豪鋒入局，最終成功當選。莊豪鋒表示，過去外界對田北辰的認識集中於其個人風格，多數忽略背後團隊，隨着從幕後走到幕前，他將着力突顯實政圓桌理念，讓公眾了解他們所代表的聲音。

莊豪鋒說，他對不同議題一向有個人立場，團隊亦有立場，而田北辰對大眾所說的，是經政團消化後的說法，如今由他接棒，只是換作「由我把口講出嚟畀公眾聽」。他強調，田北辰絕非「垂簾聽政」，他也不是田北辰的「代言人」，但笑言對方資歷深，「講嘢可直接啲」，自己作為新丁當然要客氣些。對於「師父」提攜，莊豪鋒言談間滿是感激，形容對方為人生的伯樂，不斷鞭策使他成長。

「賽車模型」證政團非一言堂

實政圓桌一直爭取在欣澳填海興建國際級賽車場，發展旅遊經濟，惟至今未成事。記者訪問時，無意發現田北辰辦公室擺放一部F1賽車模型，莊豪鋒笑言「不是田生的」，而是有黨友很喜歡賽車，向黨內提倡欣澳建賽車場，經團隊「度橋」討論後，最終由田北辰向政府爭取。莊豪鋒指，這事反映實政圓桌並非一言堂，或只懂附和、聽從。

他又指，欣澳建賽車場是他今年主打政策之一，認為不但可舉辦經濟價值極高的F1賽事，更可提供場地和專業車手讓內地新車廠試車；政府致力發展大嶼山，正好可配合「洪欣鐵路」、南大嶼度假村、機場城市等，發揮協同效應。

莊豪鋒：應超前部署推動增加直選比例

莊豪鋒當選翌日與田北辰一起見記者，其中田北辰透露2021年曾向中央建議實現「333」選制，即選委會、功能界別及地區直選各佔30席，而非現時的「432」，希望下屆可變成「333」，容納更多細黨。對於政制改革，莊豪鋒表示，香港已進入「由治及興」穩定期，只要香港「畀到信心中央」，相信有機會開綠燈，現時應超前部署如何循序漸進推動，包括建議增加直選議席比例至30席。

相關新聞：大棋盤｜田北辰倡立選變「333」有利細黨入局？

「一人黨」影響力？莊豪鋒：靠專業判斷、論述能力

實政圓桌只是「一人黨」，問到單頭議員會否影響力不足，莊豪鋒表示不擔心，稱議會話語權關鍵在於專業判斷、論述能力及市民支持，而非黨派人數多寡。他指即使政團規模不大，只要立場清晰、論點專業且貼地，同樣有說服力。他透露，在田北辰鋪橋搭路下，已逐漸建立與官場的聯絡渠道，希望有助提升政策游說及跟進效率，形容人脈是「師父」給予他最大的錦囊之一。

至於會否貫徹田北辰的敢言風格，莊豪鋒表示，在國家主權安全等大是大非問題上，必須立場堅定，沒妥協空間；但在民生及政策層面，他認為若只是反映市民聲音，或政策欠妥當，即使敢言如實反映也無問題。他直言，上屆議會中後期很多時議題開始重複、陳腔濫調，期望本屆有較多來自不同專業背景的年輕新議員，可帶來更多創新思維，令討論更多元。

記者：陳俊豪

攝影：吳艷玲

相關新聞：

議會新丁專訪︱續推動立「侮辱公僕罪」 陳祖光：公務員評核可優化 若勤力懶惰同獲A級失意義

議會新丁專訪︱社福界陳文宜：將多元聲音帶入立會 冀性罪行修訂廣泛諮詢

議會新丁專訪︱出生率低衝擊教育生態 伍煥杰倡開放非本地生來港讀幼稚園 談愛國學校VS傳統名校

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
23小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
17小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
12小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
13小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
14小時前
01:15
車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕
突發
11小時前
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
即時中國
14小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
「浪漫戰神」今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，為唐獻芳 (左) 贏馬補數。
霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
馬圈快訊
18小時前