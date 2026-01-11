議會新丁專訪｜莊豪鋒：非田北辰「代言人」 惟貫徹敢言作風 爭取欣澳建賽車場搞F1

新一屆立法會上任，實政圓桌莊豪鋒成功從師父田北辰手中接棒，在新界西北選區當選。議席成功繼承，風格又能否貫徹？莊豪鋒日前接受《星島》專訪時強調，毋須「搣甩」田北辰標籤，認為並非包袱，反而是一種助力，強調實政圓桌並非一言堂。近年F1一級方程式賽車掀起熱潮，他提倡在欣澳興建賽車場，不但可舉辦經濟價值極高的F1賽事，更可提供場地和專業車手讓內地新車廠試車。

莊豪鋒感激伯樂鞭策

莊豪鋒2018年加入田北辰團隊，在元朗、屯門等地區辦事處工作，同時是田北辰的立法會議員辦公室的助理。今次立法會換屆，年逾七十的田北辰退下火線，力推莊豪鋒入局，最終成功當選。莊豪鋒表示，過去外界對田北辰的認識集中於其個人風格，多數忽略背後團隊，隨着從幕後走到幕前，他將着力突顯實政圓桌理念，讓公眾了解他們所代表的聲音。

莊豪鋒說，他對不同議題一向有個人立場，團隊亦有立場，而田北辰對大眾所說的，是經政團消化後的說法，如今由他接棒，只是換作「由我把口講出嚟畀公眾聽」。他強調，田北辰絕非「垂簾聽政」，他也不是田北辰的「代言人」，但笑言對方資歷深，「講嘢可直接啲」，自己作為新丁當然要客氣些。對於「師父」提攜，莊豪鋒言談間滿是感激，形容對方為人生的伯樂，不斷鞭策使他成長。

「賽車模型」證政團非一言堂

實政圓桌一直爭取在欣澳填海興建國際級賽車場，發展旅遊經濟，惟至今未成事。記者訪問時，無意發現田北辰辦公室擺放一部F1賽車模型，莊豪鋒笑言「不是田生的」，而是有黨友很喜歡賽車，向黨內提倡欣澳建賽車場，經團隊「度橋」討論後，最終由田北辰向政府爭取。莊豪鋒指，這事反映實政圓桌並非一言堂，或只懂附和、聽從。

他又指，欣澳建賽車場是他今年主打政策之一，認為不但可舉辦經濟價值極高的F1賽事，更可提供場地和專業車手讓內地新車廠試車；政府致力發展大嶼山，正好可配合「洪欣鐵路」、南大嶼度假村、機場城市等，發揮協同效應。

莊豪鋒：應超前部署推動增加直選比例

莊豪鋒當選翌日與田北辰一起見記者，其中田北辰透露2021年曾向中央建議實現「333」選制，即選委會、功能界別及地區直選各佔30席，而非現時的「432」，希望下屆可變成「333」，容納更多細黨。對於政制改革，莊豪鋒表示，香港已進入「由治及興」穩定期，只要香港「畀到信心中央」，相信有機會開綠燈，現時應超前部署如何循序漸進推動，包括建議增加直選議席比例至30席。

「一人黨」影響力？莊豪鋒：靠專業判斷、論述能力

實政圓桌只是「一人黨」，問到單頭議員會否影響力不足，莊豪鋒表示不擔心，稱議會話語權關鍵在於專業判斷、論述能力及市民支持，而非黨派人數多寡。他指即使政團規模不大，只要立場清晰、論點專業且貼地，同樣有說服力。他透露，在田北辰鋪橋搭路下，已逐漸建立與官場的聯絡渠道，希望有助提升政策游說及跟進效率，形容人脈是「師父」給予他最大的錦囊之一。

至於會否貫徹田北辰的敢言風格，莊豪鋒表示，在國家主權安全等大是大非問題上，必須立場堅定，沒妥協空間；但在民生及政策層面，他認為若只是反映市民聲音，或政策欠妥當，即使敢言如實反映也無問題。他直言，上屆議會中後期很多時議題開始重複、陳腔濫調，期望本屆有較多來自不同專業背景的年輕新議員，可帶來更多創新思維，令討論更多元。

記者：陳俊豪

攝影：吳艷玲

