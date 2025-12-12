大棋盤｜田北辰倡立選變「333」有利細黨入局？

議席是政黨生命線，民建聯在立法會選舉地區直選總得票，雖比上屆大跌近25萬票，但議席不減反增，以20席蟬聯議會最大黨。有建制中人直言，議席多寡與影響力幾乎劃上等號，議席流失對政黨議價能力、財政資源、公眾關注度等，均有實實在在的影響，倘議席減少但只強調「無跌票」，意義不大。

至於民建聯今次「大跌票」，原因之一是今屆地區直選候選人增加，為炒熱選舉氣氛及達致「谷票」效果，各大建制政團紛紛派兵，平均5至6人爭兩席，比上屆大多選區是兩名建制加一名「非建制」組合，競爭較激烈，亦有助建制陣營動員及發掘各自支持者投票。

10個地方選區中，民建聯在各區均有一席進帳，工聯會、新社聯、新民黨亦有斬獲，代表商界的經民聯和自由黨則全軍盡墨。外界最大焦點是「17年磨一劍」的西貢區議員方國珊，以及打着「田北辰接班人」旗號的莊豪鋒雙雙入局，亦反映部分選民支持敢言理性的政治人物，而非一味撐政府。

田北辰賽後檢討時透露，2021年曾向中央建議實現「333」選制，即選委會、功能界別及地區直選各佔30席，而非現時的「432」，否則20席直選只會被大黨壟斷，市民會覺得「無得揀」，希望下屆可變成「333」，容納更多細黨及其他板塊。

若改用「三議席單票制」，參考今次選舉結果，10個直選區中，工聯會將多取兩席，民建聯、新民黨及自由黨各多1席；餘下5席是報稱獨立的九龍東梁思韻、九龍西的樂善堂總幹事劉愛詩、九龍中的區議員楊諾軒，以及兩名鄉事派，似乎增加了獨立人士入局機會。

主張「中間路線」的民思政策研究所今次有兩名成員以個人身份參選，均告落敗，其中九龍東陳進雄得票不足3%，被沒收選舉保證金；黃頴灝參選新界東北獲1.2萬票，比上屆翻倍，惟仍在同區排最尾。

研究所所長湯家驊認為，「333」方案理論上有利於傳統大黨以外人士參選，但以黃頴灝為例，5名候選人有4人來自傳統黨派，黃頴灝僅獲9%選票，即使直選改為3席，亦不足以當選，又質疑此方案能否吸引過去6年不投票的選民重新投票。對於成員再次落選，他承認過去6年中間路線「無乜進展」，但不認為空間有萎縮。

有資深建制派認為，選舉改制只來到第二屆，仍在實踐當中，不會太快改變；而當初「復活」選委界並佔最多的40席，原意是從社會整體利益出發，非只兼顧業界或地區利益。他指直選當選者多來自政黨，是因為他們長期扎根地區和具備資源，並非只單靠政治理念拉票。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，當年亦曾向港澳辦建議「333」方案，因有較多直選議員有助聯繫及動員群眾，但中央從國安角度出發，希望穩陣先行，確保愛國者治港落實。他不排除新選制實行兩三屆後會檢討，引入更多直選成分，但是否有意扶植細黨，亦要視乎選區如何劃界，舉例若全港重劃成15區，每區兩席，政黨仍是佔優。

聶風

