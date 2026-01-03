Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

議會新丁專訪︱出生率低衝擊教育生態 伍煥杰倡開放非本地生來港讀幼稚園 談愛國學校VS傳統名校

政情
更新時間：07:00 2026-01-03 HKT
傳統愛國學校培僑中學，多年來培育不少政界人才，新任選委界立法會議員伍煥杰是其中之一，他更由昔日學生變現任培僑校長。伍煥杰接受《星島》專訪時表示，參政是希望運用自身經驗為香港做事，推動人工智能在教育上應用、家庭教育等議題。面對本港出生率持續下跌，他直言對教育系統傷害大，當中幼稚園最需要支援，建議探討容許非本地生來港就讀幼稚園，增加學生數量，以穩定教育生態。

由培僑學生變校長 

伍煥杰1993年自福建來港，入讀培僑中學，大學主修電腦工程，其後回到母校「跨界」做老師，並在應科院擔任董事。現年47歲的他，目前是培僑中學校長、教聯會副會長，首次參選便成功入局。

政府近年提出把香港打造成國際教育樞紐，伍煥杰形容是「走在正確道路上」，但認為可以將樞紐建設延伸至中小學及幼稚園。他提到，現時港人如果在大學階段才到海外升學，回流香港機會較大；相反，若在中小學階段便離港升學，日後或會留在外國發展，未必會回流，因此提早吸引學生來港讀書，有助提升他們日後留港發展的意欲。

准非本地生讀幼稚園 增學生數量

伍煥杰指，雖然香港出生率偏低，但受惠於各項人才計劃，仍有不少受養人隨父母來港就讀中學，但現時幼稚園則最需要支援，建議探討開放非本地生來港讀幼稚園，相信對大灣區家長有一定吸引力。

他認為，開放幼稚園收生對本地學生影響有限，但承認在幼稚園階段確實難以評估學生是否「人才」，但此舉能增加學生數量，從而有助日後找到更多人才，並穩定教育系統，「欠缺學生對教育系統建設、穩定發展有很大傷害。」

伍煥杰透露，升國旗、奏唱國歌已成為培僑中學的習慣。資料圖片

「不覺得辦愛國學校有辛酸」

培僑可謂香港推行愛國主義教育的先行者之一，伍煥杰認為，香港愛國主義教育工作慢慢向好，目前在學校升國旗、奏唱國歌已成為習慣，加上所有高中學生在公民與社會發展科課程安排下，都會前往內地考察。他建議未來多安排內地學生來港，促進交流。對於有人認為考察次數不足，他稱「一次交流總好過完全沒有」，關鍵是引起學生興趣。

對於不少家長仍傾向選擇傳統名校，辦愛國學校有何辛酸？伍煥杰說不覺得有甚麼辛酸，有些學校或許更着重學生成績，但這亦使他們可能較難全面地培養學生的家國情懷，這正正能體現香港教育的多元化，「只要每間學校做好自己，就已經很足夠。」

能否兼顧校長與議員？伍：探索階段

培僑中學其中一位名人，當數立法會前主席曾鈺成，他在90年代民建聯創黨初期，同時擔任培僑校長，但由於事務繁忙在校時間不多，被同事戲稱「露八點」，諷刺他只在早上8點主持早會時露面。對於如何兼顧議會和學校工作，伍煥杰說，當年曾鈺成需兼顧整個政黨運作，他自己則純粹為議會工作，沒背負任何黨派，二人情況不同。

他又指，即使參選期間，自己亦每天7點多回到學校。被問到日後會否辭任校長或轉任其他崗位，他說仍屬探索階段，要視乎立法會實際運作。

記者：林彥汛

