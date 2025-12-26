Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

議會新丁專訪︱社福界陳文宜：將多元聲音帶入立會 冀性罪行修訂廣泛諮詢

更新時間：07:00 2025-12-26 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-26 HKT

新一屆立法會明年1月1日上任，當選社福界議員的社聯行政總裁陳文宜接受《星島》專訪時表示，目前仍處於學習階段，了解《議事規則》，期望將多元聲音帶入議會。政府計劃明年第一季就性罪行修訂建議諮詢公眾，陳文宜歡迎政府按社會現況更新法例，但由於性罪行改革涉及範圍廣泛，期望有至少4個月公眾諮詢，讓不同持份者充分了解建議及表達意見。

現任社福界議員狄志遠棄選，社福界選舉由3人競逐，陳文宜最終以2,179票擊敗另外兩名對手晉身議會。今屆社福界投票率逾4成，較2021年的不足2成大增，陳文宜相信是政府和業界動員能力增強，加上不同專業背景的候選人帶動了選舉氣氛，期望將業界多元聲音帶入議會。

未來加入政黨？陳：非目前最重要考慮

陳文宜表示，自己仍處於學習階段，早前參加立法會議員學習班，了解《議事規則》，並與多位現任及連任議員交流經驗，坦言「兩天的雞精班，其實都要靠議員自己回去再消化。」她未來會盡快投入議會工作，預計會加入社福、衞生等委員會。至於會否考慮加入政黨，她回應：「不是我目前最重要的考慮。」

政府計劃明年第一季就性罪行修訂建議諮詢公眾，並在本屆任期完成修例。陳文宜表示，歡迎政府按社會現況更新法例，減低性罪行對社會的傷害，但由於性罪行改革涉及範圍廣泛，期望有至少4個月的公眾諮詢，讓不同持份者充分了解建議及表達意見。她強調，預防教育和協助侵犯者接受治療及改過自新同樣重要，現時相關服務極為缺乏，期望增加。

籲性罪行修例列明不能視作「同意」情況

她提及，條文中有關「同意」的法定定義，認為應明確指出沒有反抗不能構成「同意」，以及增設不能視作「同意」情況的列表。她又指，相關罪行大多是多年後才舉報，受害人難以列出有關情況，故應加入持續性侵兒童的罪行，在有關情況下，不需受害人準確指出受害的時間、地點及狀況。

此外，《強制舉報虐待兒童條例》將於明年1月20日正式生效。陳文宜表示，《條例》的實施讓公眾更了解社會對保護兒童的決心，相關專業人士必須履行法律責任，故同意政府在專業資格認證階段就引入相關知識，確保他們入職後立即發揮保護網作用，識別及準確舉報虐兒個案。她續說，不少被識別的在危兒童都需要緊急安置，目前社署已着手增加緊急兒童住宿照顧服務的名額，包括新增兩所留宿幼兒中心，但6歲以上的服務仍有待加強。

大埔宏福苑火災事件後，社署按「一戶一社工」安排，為所有受影響住戶提供所需的福利服務及其他支援，包括經濟援助，有社工曾透露感到壓力。陳文宜表示，部分支援工作已逐步轉入常規服務，舉例在心理情緒支援方面，如社工識別出有需要的災民後，可轉介至經驗豐富的醫護人員或臨床心理學家，從而形成層層遞進、覆蓋全面的安全網。

《財政預算案》正諮詢，對於大型社福機構到2027至28年度要自行承擔累計7%減幅，陳文宜表示，不希望有「一刀切」式的調整，強調必須保障民生及高需求量群組服務。

記者︰黃子龍

