議會新丁專訪︱續推動立「侮辱公僕罪」 陳祖光：公務員評核可優化 若勤力懶惰同獲A級失意義

新一屆立法會在元旦日開局，選舉委員會界別有多張新面孔，包括曾任警察員佐級協會主席的陳祖光，他是回歸後首位警察出身的立法會議員。他接受《星島》專訪時表示，一直主張訂立侮辱公職人員罪，躋身議會後繼續探討推動。對於政府計劃強化公務員評核機制，他認為有優化空間，若公僕表現慵懶或勤力，但同樣獲A級評分，評核制度便去意義。

現年61歲的陳祖光，2019年退休離開警隊後，曾參選區議會惟落敗，今次則成功挑戰立法會議席。他表示有幸擔任議員，責任重大，任內定必全力以赴，服務選委會選民及香港市民，擬加入保安、公務員、人力等事務委員會。

陳祖光：不應以檢控數量作為KPI

10多年前警民關係緊張，陳祖光說，早在2016年已著手推動訂立侮辱公職人員罪，現在進入立法會，一定會繼續探討推動相關立法的可能性，惟未有透露會否與政黨合作。不過，公務員事務局今年2月表明，本屆政府不會以立法方式處理有關侮辱公職人員行為。

《施政報告》提出，政府會研究建立更嚴謹的評核機制，更有效反映和區分公務員的工作表現等級。作為前公務員，陳祖光認為機制有優化空間，以警隊為例，警隊評級比較嚴格、監管較緊密，強調評級制度要公平地反映同事在工作時間表現，「不可以說我不做事、我懶的，可以拿到A；我很努力做事，又是拿A，這樣制度便會失去了它的重要性和功能性。」問及能否以檢控數量作為KPI？他說不可行，「沒有罪案，就是最好的社會，拘捕數字多是不是就代表那個同事勤力？」

公務員今年應加薪？陳祖光：按機制協商

新一份《財政預算案》正諮詢，去年三權機關一致凍薪，公務員薪酬趨勢調查也叫停，公務員今年應否再凍薪？陳祖光表示，公務員薪酬考慮六大因素，薪酬趨勢調查僅為其中之一，他個人認為政府與公務員屬勞資關係，應透過現有機制協商，達成雙方滿意的方案。

大埔宏福苑大火後，有意見認為消防工作的危險性不低於警隊，惟消防人員薪酬待遇較低。陳祖光指，社會有很多人不理解警察及紀律部隊的薪酬結構，指警隊及紀律部隊有各自的獨立薪酬表，「每一個紀錄部隊的增薪點或薪酬比例，都是按不同形式擺出來」，每年增薪點一致，故不存在部門間加薪差異。不過，他認同應定期檢視各部門職務性質與風險，相關架構檢討每6年進行一次，以適應時代變化。

他強調，消防工作具高度專業性，一般人難以評斷，建議由相關領域專家全面檢視消防的部署、裝備、策略及人員訓練。他同時呼籲社會應公正看待消防員的付出，強調消防人員的勇敢是毋庸置疑，不應以網絡上未經證實的推測，打擊盡責盡力、冒險救災的消防人員士氣。

記者︰黃子龍

相關新聞：

立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝