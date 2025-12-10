大棋盤︱議員難「頭戴幾頂帽」？江旻憓身份料有調整 有人已超前部署「減磅」

新一屆立法會90名議員誕生，當中40人為新丁，來自不同界別行業，有多少人願意放棄原本工作或適度「減磅」，全身投入議會？參選旅遊界一擊即中的江旻憓，目前仍是馬會對外事務經理，政圈預料她成為尊貴議員後，身份會有調整。

江旻憓加入馬會後曾「水土不服」 上任議員須再證明本領

江旻憓未正式報名參選前，已暫停馬會職務，馬會昨回覆查詢時恭喜江旻憓勝選，並指她目前仍是馬會員工，正在無薪休假，未提及會否辭任。江旻憓今次空降旅遊界參選，因欠缺業界經驗被質疑，她填報與旅遊界聯繫時，主要理由是任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」工作，最後成功過關。

有政圈中人說，江旻憓在運動員生涯最高峰退役，加入馬會亦曾經歷「水土不服」，現在跳入更大的「金魚缸」，備受公眾注目，須投放更多時間證明自己有真本領。

有新議員已「超前部署」辭其他職務

過往議員「頭戴幾頂帽」十分常見，尤其在功能界別，本身就需要議員與業界有密切聯繫，例如在某機構擔任管理層，透過議員渠道去收集及反映意見。不過在新時代，議員工作要求不斷提高，除了基本的開會及表決，亦要落區和出席活動、每年交工作報告，基本上是一份全職工作。有現任選委界議員4年前晉身議會後，繼續公私兩忙，既不願放低公司業務，議會表現亦平平無奇，自然難望連任。

即使議員是「時間管理大師」，也要兼顧是否有潛在利益衝突，特別的來屆立法會實施新履職監察制度，優化議員利益申報機制，要求詳列受薪董事職位、工作等資訊，如何選擇取捨考驗議員工夫。

有新晉議員已超前部署，例如當選法律界議員的自由黨陳曉峰，競選期間透露已辭任兩間上市公司董事，並暫停一間大學法學院的教學職務，表明已為擔任議員做好時間及心理準備。有建制中人指，功能界別議員難以切斷與業界聯繫，舉例社聯行政總裁陳文宜當選社福界議員，若辭任社聯，反而失去了原本優勢，不利業界溝通；選委界面向全港社會，議員有較大空間「減磅」，例如轉任公司顧問或減少行政工作。

陳文宜透過團隊回覆指，會繼續擔任社聯崗位，這是掌握和推動業界發展的重要平台，會把前線服務的洞察轉化為精準的政策倡議；立法會的宏觀視野，也可透過社聯協助業界更前瞻地規劃行業發展，發揮協同效應。時間分配方面，她指正與內部協調，有信心可兼顧。循選委界入局的執業大律師的范凱傑則指，立法會有重要憲制職能，必定把出席會議放在首要位置，必要時會檢視及調整工作。

亦有新人持觀望態度，要視乎來屆議會「分組」及事務委員會安排，但強調會預留充分時間開會。議員張欣宇在本屆上任前夕辭任港鐵職務，他向筆者指，主要考慮自己是直選議員，而港鐵工作非常實務性，時間上肯定無法兼顧，加上港鐵是立法會重點監察的機構之一，難免有利益衝突。他認為議員「減磅」與否視乎工作性質，難一概而論。

有人辭任私人職務準備投入議會工作，亦有人要「保就業」。今次有4名議員連任失敗，其中顏汶羽、陸頌雄、郭偉强均是區議員出身，累積一定經驗後躋身立法會。前年區選，絕大部份雙料議員放棄連任，避免身兼過多職務，但若無法延續立會生涯，便面臨「雙失」。

不過其實多名棄選或落選議員仍處當打之年，他們有一定公共政策經驗和政治手腕，投身私人企業不愁「無班落」，甚至旋轉門加入熱廚房，也不足為奇。

聶風