Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盤︱立選結果四看點 落選者得票「見得人」 新丁本周內「埋位」上雞精班

政情
更新時間：09:17 2025-12-09 HKT
發佈時間：09:17 2025-12-09 HKT

立法會選舉塵埃落定，今屆地區直選投票率比上屆高1.7個百分點，投票人數則少3萬多人，但在大埔火災慘劇的社會氣氛下，愛國陣營已經「收貨」，港澳辦更形容三大界別投票率均「大幅超越上屆」，反映社會對選舉重視。綜合政圈人士分析，今次選舉有幾個看點，值得歸納一下。

1. 地區效應明顯，落選者戰鬥力增強

今次選舉奉行「自由搏擊」，沒祝福名單，為營造競爭氣氛，各政團大舉派兵，包括向來主打功能界別的經民聯。10個地方選區平均5至6人爭兩席，部分人原以為是陪跑居多，得票卻有驚喜，例如激戰區港島東，自由黨阮建中僅以358票之差，敗於民建聯植潔鈴。

從最終得票分析，落選者得票普遍「見得人」，大部分獲過萬票，例如上屆新界東北只得5000多票的黃頴灝，今屆得票翻倍至近1.2萬；參選九龍東的觀塘區議員梁思韻，與次席當選的民建張培剛僅差282票，選情緊湊。地區人士透露，梁思韻獲有份量人士「加持」，吸納大部分非民建聯、工聯會樁腳的票源。10區中，只有九龍東陳進雄得票未及總有效票數3%，被沒收選舉保證金。

事實上，部分政團派人出戰直選，勝算不一定是首要考慮，工聯會吳秋北昨日指不少新人參與是為鞏固基本盤，了解支持工聯會的票源，否則便難以積蓄力量。

2. 工聯會選委界再吃敗仗

今次立會大換血，工聯會是唯一一個毋須「交人頭」的政團，惹來其他建制派微言，來屆雖保持7席不變，但兩名議員陸頌雄、郭偉强齊齊落馬。選委界方面，近年工聯會多次滑鐵盧，今次派4人出選，只得兩名現任議員當選，其中身兼全國政協的工聯會理事長黃國，僅排第28；梁子穎排第33「低空掠過」。

有建制中人指，工聯會近年就勞資議題與商界針鋒相對，關係欠佳，而選委大多有工商專業背景，自然不會賣帳；即使工聯會派出身兼全國政協的副會長馬光如，亦一樣「唔畀面」，另一工聯副會長曾志文得票更包尾。

3. 民建聯選舉策略操作 「暗中歸邊」難禁止

民建聯今次在三個直選區同時派兩隊出戰，口徑是給予選民更多選擇，但「谷票」用意更明顯，最終九龍東、港島東候選人皆贏得驚險，未釀成「攬炒」實有幸運成分。有民記中人透露，雖然黨內指示禁談「棄保」，必須公平對待，但到了選戰後期，三區都有候選人明顯跑出，黨友自然會「歸邊」，這也是選舉常態。

亦有地區人士說，雖說沒有正式「棄保」，但現實上難以禁止黨友傾向某候選人，例如植潔鈴選前一日已貼出重量級人士撐場影片，現任議員梁熙更呼籲「集中票源」，相較之下，另一民記候選人李清霞顯得勢弱。

4. 「明星效應」接班有效果

今次改選，年屆七十議員退位，接班人悉數成功接棒，其中實政圓桌田北辰為徒弟莊豪鋒抬轎，最終獲3.4萬票當選，擺贏工聯會及鄉事派。實政圓桌主打中產，有力吸納中間、淺黃票，今屆即使多了競爭，「甩票」情況不嚴重，只比田北辰少了約5000票。從票站「細數」分析，莊豪鋒在屯門置樂花園、大興花園等居屋或私人屋苑得票較高，且看他躋身議會後，又能否繼承田二少的敢言作風。

此外，新民黨陳家珮由選委界轉跑道，成功保住該黨港島西一席；林健鋒、張宇人在商界一及飲食界，亦順利交棒予徒弟，可見政圈「師徒制」仍有一定效果。

選舉過後，大主席梁君彥今早率領新舊議員見傳媒，就跟進火災事件集體表態，以示團結一致。新議會多達40名新丁，據聞一眾資深議員亦傾向在本周內開班，教授新人議會入門技巧，減少「甩轆」機會。

聶風

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
23小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
22小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
6小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
15小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
20小時前
01:08
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
13小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
5小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
20小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
16小時前