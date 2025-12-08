Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」

政情
更新時間：05:43 2025-12-08 HKT
發佈時間：05:43 2025-12-08 HKT

【立法會選舉/功能界別】立法會選舉結果出爐，《星島頭條》整合功能界別當選人名單。其中在旅遊界功能界別，巴黎奧運金牌得主江旻憓「空降」參選，以131票贏得議席，對手旅遊及科技公司董事馬軼超只得23票。批發及零售界，自由黨主席邵家輝以827票當選，擊敗只有149票的零售管理協會主席謝邱安儀。

飲食界方面，自由黨張宇人成功交棒予黨友、南區區議員梁進，他撼贏稻苗飲食專業學會主席江志恒當選。地產及建造界，恒地執董黃浩明首次參選，以316票擊敗僅得150票的經民聯趙式浩。至於法律界，自由黨副主席、港區人大代表陳曉峰當選，以1543票擊敗獲753票的律師李頴彰。

民建聯現任會計界議員黃俊碩意外「墮馬」，被香港稅務學會前會長吳錦華擊敗。

相關新聞：立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
 

鄉議局界別候選人：

  1. 劉啟康 23票
  2. 劉業強 119票（當選）

漁農界候選人：

  1. 陳博智 82票 （當選）
  2. 楊上進 79票

保險界候選人：

  1. 陳沛良 48票（當選）
  2. 林溢東 40票

航運交通界候選人：

  1. 馮佳培 27票
  2. 林銘鋒 162票（當選）

教育界候選人：

  1. 張澤松 11206票
  2. 鄧飛 13759票（當選）

法律界候選人：

  1. 李頴彰 753票
  2. 陳曉峰 1543票（當選）

會計界候選人：

  1. 吳錦華 4389票
  2. 黃俊碩 3618票（當選）

醫療衞生界候選人：

  1. 林哲玄 11739票 （當選）
  2. 梁禮賢 4889票

工程界候選人：

  1. 霍偉棟 2377票
  2. 卜國明 3058票（當選）

建築、測量、都市規劃及園境界候選人：

  1. 劉文君 2157票（當選）
  2. 林家輝 2040票

勞工界候選人：

  1. 蘇栢燦 281票
  2. 周小松 521票（當選）
  3. 譚金蓮 297票
  4. 李廣宇 485票（當選）
  5. 林偉江 506票（當選）

社會福利界候選人：

  1. 方富輝 1755票
  2. 朱麗玲 723票
  3. 陳文宜 2179票（當選）

地產及建造界候選人：

  1. 黃浩明 316票（當選）
  2. 趙式浩 150票

旅遊界候選人：

  1. 江旻憓 131票（當選）
  2. 馬軼超 23票

商界（一）候選人：

  1. 李家聰 283票
  2. 林偉全 404票（當選）

商界（二）候選人：

  1. 姚祖輝 194票（當選）
  2. 王紹基 33票

商界（三）候選人：

  1. 嚴剛 199票（當選）
  2. 張琪騰 106票

工業界（一）候選人：

  1. 黃永威 153票（當選）
  2. 許文俊 86票

工業界（二）候選人：

  1. 吳永嘉 246票（當選）
  2. 王偉樑 62票

金融界候選人：

  1. 葉子健 33票
  2. 陳振英 42票（當選）

金融服務界候選人：

  1. 李惟宏 227票（當選）
  2. 連少冬 162票

體育、演藝、文化及出版界候選人：

  1. 霍啟剛 193票（當選）
  2. 羅光萍 34票

進出口界候選人：

  1. 鍾奇峰 137（當選）
  2. 李淑媛 108票

紡織及製衣界候選人：

  1. 陳祖恒 202票（當選）
  2. 蕭勁樺 29票

批發及零售界候選人：

  1. 謝邱安儀 149票
  2. 邵家輝 827票（當選）

科技創新界候選人：

  1. 麥騫譽 6票
  2. 邱達根 65（當選）

飲食界候選人：

  1. 江志恒 22票
  2. 梁進 101票（當選）

香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界候選人：

  1. 黎達成 121票
  2. 陳勇 414票（當選）

