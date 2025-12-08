立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
更新時間：05:43 2025-12-08 HKT
發佈時間：05:43 2025-12-08 HKT
發佈時間：05:43 2025-12-08 HKT
【立法會選舉/功能界別】立法會選舉結果出爐，《星島頭條》整合功能界別當選人名單。其中在旅遊界功能界別，巴黎奧運金牌得主江旻憓「空降」參選，以131票贏得議席，對手旅遊及科技公司董事馬軼超只得23票。批發及零售界，自由黨主席邵家輝以827票當選，擊敗只有149票的零售管理協會主席謝邱安儀。
飲食界方面，自由黨張宇人成功交棒予黨友、南區區議員梁進，他撼贏稻苗飲食專業學會主席江志恒當選。地產及建造界，恒地執董黃浩明首次參選，以316票擊敗僅得150票的經民聯趙式浩。至於法律界，自由黨副主席、港區人大代表陳曉峰當選，以1543票擊敗獲753票的律師李頴彰。
民建聯現任會計界議員黃俊碩意外「墮馬」，被香港稅務學會前會長吳錦華擊敗。
相關新聞：立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
鄉議局界別候選人：
- 劉啟康 23票
- 劉業強 119票（當選）
漁農界候選人：
- 陳博智 82票 （當選）
- 楊上進 79票
保險界候選人：
- 陳沛良 48票（當選）
- 林溢東 40票
航運交通界候選人：
- 馮佳培 27票
- 林銘鋒 162票（當選）
教育界候選人：
- 張澤松 11206票
- 鄧飛 13759票（當選）
法律界候選人：
- 李頴彰 753票
- 陳曉峰 1543票（當選）
會計界候選人：
- 吳錦華 4389票
- 黃俊碩 3618票（當選）
醫療衞生界候選人：
- 林哲玄 11739票 （當選）
- 梁禮賢 4889票
工程界候選人：
- 霍偉棟 2377票
- 卜國明 3058票（當選）
建築、測量、都市規劃及園境界候選人：
- 劉文君 2157票（當選）
- 林家輝 2040票
勞工界候選人：
- 蘇栢燦 281票
- 周小松 521票（當選）
- 譚金蓮 297票
- 李廣宇 485票（當選）
- 林偉江 506票（當選）
社會福利界候選人：
- 方富輝 1755票
- 朱麗玲 723票
- 陳文宜 2179票（當選）
地產及建造界候選人：
- 黃浩明 316票（當選）
- 趙式浩 150票
旅遊界候選人：
- 江旻憓 131票（當選）
- 馬軼超 23票
商界（一）候選人：
- 李家聰 283票
- 林偉全 404票（當選）
商界（二）候選人：
- 姚祖輝 194票（當選）
- 王紹基 33票
商界（三）候選人：
- 嚴剛 199票（當選）
- 張琪騰 106票
工業界（一）候選人：
- 黃永威 153票（當選）
- 許文俊 86票
工業界（二）候選人：
- 吳永嘉 246票（當選）
- 王偉樑 62票
金融界候選人：
- 葉子健 33票
- 陳振英 42票（當選）
金融服務界候選人：
- 李惟宏 227票（當選）
- 連少冬 162票
體育、演藝、文化及出版界候選人：
- 霍啟剛 193票（當選）
- 羅光萍 34票
進出口界候選人：
- 鍾奇峰 137（當選）
- 李淑媛 108票
紡織及製衣界候選人：
- 陳祖恒 202票（當選）
- 蕭勁樺 29票
批發及零售界候選人：
- 謝邱安儀 149票
- 邵家輝 827票（當選）
科技創新界候選人：
- 麥騫譽 6票
- 邱達根 65（當選）
飲食界候選人：
- 江志恒 22票
- 梁進 101票（當選）
香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界候選人：
- 黎達成 121票
- 陳勇 414票（當選）
最Hit
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
2025-12-06 09:00 HKT