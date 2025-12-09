立法會選舉︱田北辰倡「333」選制擴直選議席 冀接班人莊豪鋒兌現工作承諾

立法會選舉結果日前出爐，實政圓桌莊豪鋒成功接棒田北辰，贏得新界西北直選議席。二人今日（9日）一同見記者，莊豪鋒指自己今次可以進入議會，很大原因是傳承田北辰的理性敢言，強調未來不會為求保住議席而改變風格，形容自己的票不是「鐵票」，市民是視乎其工作表現決定是否支持，相信若改變風格，選民一定不會再投給他。

田北辰則指，自己過去4年有很多工作承諾，部分成功兌現、部分未完全兌現，莊豪鋒會協助其兌現承諾，但同時亦需要找到新的工作方向。

莊豪鋒：議會內外與田北辰互相配合

被問及在莊豪鋒當選後，會在多大程度上介入其議會工作，田北辰指自己是實政圓桌召集人，會直接與政府接觸，莊豪鋒則作為議員爭取發聲機會。他又稱，莊當然會對個別事情有自己的想法，但黨內會一同商討達成共識，形容這是實政圓桌的理念。

莊豪鋒認為，田北辰人脈較廣，可從另一途徑聽取官員意見，自己則可以議員身份獲取官方意見，兩者互相配合。至於未來會否吸納其他議員加入實政圓桌，莊豪鋒稱，歡迎認同該黨理念的人加入。

倡立法會選制改「333」

另外，田北辰又提到2021年完善選舉制度，當時自己曾向中央反映大幅縮減地區直選議席，會令選民覺得沒有足夠選擇，影響投票率，建議「333」選制，即選委界、功能組別，以及直選各30席，當中地區直選10個選區不變，但由現時每區兩席，改為3席。

田北辰認為，「如果我們將雙議席變成三議席，香港會有一個不同的局面，投票率一定會高過今天」，第三議席將可容納不同小型政黨，有更多政治光譜，期望下一屆立法會可以改變選制，亦相信市民不會對改制有很大意見。

被問到是否同意田北辰的建議，以及未來將如何跟進，莊豪鋒指「333」選制並非田北辰個人意見，黨內曾作深入討論，希望可以加闊香港政治光譜，但仍需要處理細節，不會倉促爭取落實。至於會否提出議員議案或議員法案，他稱仍為初步想法，現時是「拋磚引玉」，希望與認同的立法會議員集思廣益。

選舉日連續工作24小時 田北辰嘆歲月逼人

田北辰隨後在社交平台表示，感謝街坊支持，讓「理性敢言、獨立思考」的聲音能繼續留在議會。他指，由選舉日清晨開始拉票，直至翌日早上7時許在會展完成點票及傳媒訪問，連續工作超過24小時後感到「力有不逮」，笑言「歲月逼人」，因此未能像其他候選人即時謝票。他於翌日早上親自向街坊致謝，並表示見到街坊熱情握手、拍照，十分感動。

對於街坊關注他卸任後，以往承諾的區內事務如何跟進，田北辰強調自己仍是實政圓桌召集人，會確保莊豪鋒繼續落實相關工作。

記者：林彥汛

攝影：陳浩元