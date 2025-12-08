立法會選舉｜港島東植潔鈴險勝自由黨358票奪次席 港島西郭偉强敗陣：對支持者感抱歉

立法會選舉結果出爐，其中在「激戰區」港島東，工聯會吳秋北以39,707票成功連任，民建聯同時派兩隊參選，由東區區議員植潔鈴奪得第二席，她獲得22,054票，險勝自由黨阮建中358票。新民黨郭浩景獲17,344票，另一民建聯區議員李清霞敬陪末席，只有16,458票。

自由黨阮建中惜敗：要更全面服務其他區

民建聯今次派兩隊參選，該黨明言不會有「棄保」，讓二人公平競爭，一度有「攬炒」危機，最終成功保住港島東一席。

阮建中表示對結果感到失望，並向投票支持他的選民道歉，但明天就會重新振作，希望在區議會層面繼續服務好市民。被問到認為今次尚欠甚麼，他對自己區議會所屬的地區得票是滿意的，若想晉身立法會，相信要更全面服務其他地區，如灣仔、柴灣等。

港島東候選人得票

1 吳秋北 39,707（當選）

2 植潔鈴 22,054（當選）

3 郭浩景 17,344

4 阮建中 21,696

5 李清霞 16,458

港島西｜陳家珮保新民黨議席感壓力

港島西方面，民建聯現任議員陳學鋒、由選委界「轉跑道」的新民黨陳家珮成功連任，工聯會郭偉强則「落馬」。陳家珮表示，今次有3名現任議員競選兩席，眾人背後都有很強大的團隊支援，形容今次是一場硬仗，要接棒新民黨這一席位倍感壓力，承諾選民未來的日子一定會做得更好。

工聯會會長吳秋北表示，懷着最謙卑的心情面對結果。被問及是否滿意今次工聯會的表現，他稱需時檢討，今次「有得有失」，有新人勝出，亦有議員落選，今次選票約為24萬，達工聯會「基本盤」，認為得到非常好的鍛鍊，之後會檢討失利原因。

落選的郭偉强表示，對所有工作人員表示感謝，指「轉跑道」有挑戰是意料之內，會盡量做好工作，非常感謝近日協助的義工，對支持者感到抱歉。他指工聯會席位上雖沒有增加，但得票率有所增加，認為達標及有進步。

工聯會郭偉強連任失敗。

