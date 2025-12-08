大棋盤｜立法會選舉投票率超上屆 官場中人：政府應變招數奏效「超額完成」

完善選舉制度後的第二屆立法會選舉昨舉行，截至昨晚10時半，地區直選投票率為31.43%，已超越上屆的總投票率30.2%。今次選舉，政府大力動員公務員及社會各界投票，並延長了兩小時投票時間，對催谷投票率有一定作用，惟大埔火災慘劇令社會氣氛急轉，有官場中人認為， 在政府迅速應變、妥善安排下，選舉仍得以順利進行，投票率更逆勢上升，反映政府鼓勵投票的工作發揮關鍵作用，成果超出預期。

大埔火災前 建制料投票有望達35%以上

今屆登記選民總數約413萬，比上屆少約34萬人，選民基數變小下，建制陣營只要保持到上屆的「基本盤」，反而有利投票率上升。政府今次為選舉動員出盡法寶，例如由特首去信全體公務員，強烈呼籲他們以身作則投票，以體現公務員擁護《基本法》及效忠特區；同時呼籲公私營機構鼓勵員工投票，其後不同企業均提供「半天假」等便利措施。

政府為催谷投票「去到盡」，包括投票時間延長兩小時、新設公務員及醫護專用票站、院舍外展票站等，並計劃主辦嘉年華、大匯演等，務求炒熱社會氣氛，商界亦一度醞釀舉行全城大抽獎。有建制中人預計，投票率原有望達35%以上，甚至迫近四成，不過大埔一場世紀火災，打亂了整體部署，社會瀰漫悲傷氣氛，候選人紛紛暫停選舉工程，政府亦取消各類歡樂活動。

政府將選舉與「守護災民」緊扣

火災發生後，整個政府忙於救災救治、支援善後等工作，選舉宣傳全面暫停，最終政府在哀悼期後決定如期選舉，盼盡快選出新議會，與政府一同推動改革。近日無論是特首李家超、其他問責官員，以至選管會主席陸啟康，均把如期選舉與「守護災民」緊扣，李家超形容投票是代表「推動改革、守護災民」的一票；陸啟康更呼籲受災居民積極走出來投票，稱選舉是「香港復常第一步」。

有官場中人指，火災慘劇後，社會氣氛欠佳、商界叫停抽獎，加上外媒借火災炒作抹黑，確實有擔心投票率不會高，甚至低於上屆，但今次公務員積極參與選舉，不少專屬票站大排長龍，也安排了專車予大埔災民前往投票，反映公務員的團結力量及一呼百應。官場中人認為，今次投票率穩步上升，實屬不易，反映政府鼓勵投票的策略奏效，「超額完成」。

特大災難當前，政圈一度懷疑選舉會否如期舉行，最後政府拍板繼續去馬，官場中人指，政府把選舉與支援災民、災後重建連繫在一起，希望與新一屆議員盡快商議討論盡量照顧好災民，加快找出真相和重建復原，有災民也認同須盡公民義務，盡快產生新一屆立法會，加強支援災民，並與政府推動制度改革。

政黨中人：今屆要「力谷」市民才肯投票

有協助統籌選舉的政黨中人表示，大埔火災影響了部分選民投票意欲，但另一重要因素，是上屆立選始終距離修例風波僅兩年，政治對抗氣氛相對仍高，不少建制派支持者出於「復仇」心態，毋須動員已自行出來投票，但這種狀況今屆已不存在，要「力谷」才肯投票。如今投票率有所上升，反映政府的宣傳攻勢和各項便利措施，有效激發選民投票意欲，是對政府推動公民政治參與的積極肯定。

另一政黨人士指，原預計火災後投票率有機會低於上屆，但幸好未出現此情況。無論投票率是高是低，新一屆議員已沒有「蜜月期」，一上任便要著手跟進災民支援、堵塞制度漏洞，以回應社會期望。

