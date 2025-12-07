立法會選舉2025｜李家超形容過程順暢 承諾盡快查出大埔火災真相：我也是心急人

立法會換屆選舉今日（12月7日）舉行，行政長官李家超早上8時半與太太林麗嬋到在羅便臣道2號高主教書院投票。

立法會選舉︱李家超：已採取多項措施方便選民投票

李家超投票後會見傳媒時表示，自己投票過程順暢，聽了不同票站報告指目前運作暢順，呼籲市民踴躍投票，形容為「推動改革的一票，代表守護災民的一票」，將與新一屆議員照顧好災民、找出真相和復原。被問及會否在任內公布宏福苑大火調查結果，他稱自己非常重視查出真相追究責任，正物色主持的法官，又形容自己是「心急人」，不會等所有結果出爐，以最快時間，令市民生活更安心。

重視宏福苑火災善後工作 會盡快與法官討論查找真相

李家超指宏福苑大火令人心痛，有很多工作要做，包括支援災民、善後重建，要查個水落石出，追究責任、推動制度改革，令社會更安全，市民生活更安心。他稱，在新一屆立法會召開第一次會議時，政府將提出第一個議案，討論如何支援災民和制度改革等，希望與議員商議，照顧好災民，盡快找出真相和復原。

他強調立法會有很多權力，如審批撥款制定新的法律，呼籲市民投票，形容這一票為「推動改革的一票，代表守護災民的一票，代表凝聚力量，共同前行的一票」，選好立法會讓政府有更多事可以做，強調「建設好更美好的香港今日必須投票」，希望所有選民都參與，這為自己的目標，越多人參與越好，履行好自己的公民責任，為共建香港重要的一部分，相信選民會陸續出來投票。

李家超指，投票過程順暢，票站人員解釋清楚，過程方便，為方便市民投票政府採取多項措施，方便選民投票，包括延長投票時間，設660多個票站，除610多個一般票站，亦設多個專用票站如，10個專用票站方便紀律部隊及公務員、7個給醫管局醫護人員、2個給少數族裔、3個給安老院及殘疾人士院舍，覆蓋範圍針對11個安老院及4個殘疾院舍。同時有3個投票站，分別遍布上水、港珠澳大橋、機場方便出入境市民投票。

李家超又指，聽了不同票站報告指目前運作暢順，包括大埔區，又稱如果選民提出需要協助，當局都會幫助，相信選民會陸續出來投票，又再次呼籲市民踴躍投票。

對於有商家為選民投出優惠，以及為災民優惠和捐款，李家超稱，任何支持選舉和災民都是非常鼓舞和支持，形容不論個別人士或機構支持選舉意義重大。

被問及會否承諾在任期內公布宏褔苑火災調查結果，李家超指非常重視查出真相追究責任，正物色主持委員會的法官，會與其商討如何查出真相，以及推動制度改革。他認為委員會揭示出的問題會是政府改革部分，形容自己也是「心急人」，會盡快與法官討論此事，當有決定會盡快向外公布。

記者：林彥汛

攝影：陳浩元

