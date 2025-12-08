Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票

政情
更新時間：06:15 2025-12-08 HKT
發佈時間：06:15 2025-12-08 HKT

【立法會選舉/旅遊界/江旻憓/馬軼超】立法會選舉完成點票，在旅遊界功能界別，巴黎奧運金牌得主江旻憓「空降」參選，以131票贏得議席，對手旅遊及科技公司董事馬軼超只得23票。

江旻憓：當好政策推動者及橋樑角色

江旻憓表示很榮幸能夠當選，感謝業界支持，強調旅遊業是香港四大產業支柱之一，接下來會當好政策推動者及社會橋樑的角色，為大家發聲及推動旅遊業發展，並會盡快投入工作，團結業界、服務香港。但她未有回應任何提問即離開。

江旻憓持加拿大護照 正申請放棄

現年31歲的江旻憓在巴黎奧運歷史性奪金後，急流勇退結束職業生涯，並加入馬會擔任對外事務助理經理。自傳出參選後，江旻憓已暫停馬會職務。她早前報名參選，承認持有加拿大護照，正申請放棄。

江旻憓空降旅遊界參選，獲多名商界及旅遊界人士站台，包括信和集團主席黃永光、旅議會主席譚光舜。

相關新聞： 

專訪｜江旻憓空降旅遊界 馬軼超否認做「炮灰」：業界需要真正內行人

江旻憓參選旅遊界 已申請放棄加拿大護照：體育精神適用所有界別｜立法會選舉2025

江旻憓參選立法會 遭半百記者包圍「舉步維艱」 展招牌笑容：大家食咗飯未？｜多圖

江旻憓回覆與旅遊界關係：參與賽馬旅遊 「巧妙運用體育IP展香港魅力」 獲商界猛人提名

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
立法會選舉結果即時更新︱會計界功能界別：黑馬吳錦華跑出 現任黃俊碩「落馬」
政情
8小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
6小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
13小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
2小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
21小時前
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
影視圈
13小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
12小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
21小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
1小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT