立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
更新時間：06:15 2025-12-08 HKT
【立法會選舉/旅遊界/江旻憓/馬軼超】立法會選舉完成點票，在旅遊界功能界別，巴黎奧運金牌得主江旻憓「空降」參選，以131票贏得議席，對手旅遊及科技公司董事馬軼超只得23票。
江旻憓：當好政策推動者及橋樑角色
江旻憓表示很榮幸能夠當選，感謝業界支持，強調旅遊業是香港四大產業支柱之一，接下來會當好政策推動者及社會橋樑的角色，為大家發聲及推動旅遊業發展，並會盡快投入工作，團結業界、服務香港。但她未有回應任何提問即離開。
江旻憓持加拿大護照 正申請放棄
現年31歲的江旻憓在巴黎奧運歷史性奪金後，急流勇退結束職業生涯，並加入馬會擔任對外事務助理經理。自傳出參選後，江旻憓已暫停馬會職務。她早前報名參選，承認持有加拿大護照，正申請放棄。
江旻憓空降旅遊界參選，獲多名商界及旅遊界人士站台，包括信和集團主席黃永光、旅議會主席譚光舜。
