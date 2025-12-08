立法會選舉｜港島東吳秋北連任 民建聯植潔鈴奪第二席 險勝自由黨358票
更新時間：05:11 2025-12-08 HKT
發佈時間：05:11 2025-12-08 HKT
發佈時間：05:11 2025-12-08 HKT
立法會選舉結果出爐，其中在「激戰區」港島東，工聯會吳秋北以39,707票成功連任，民建聯同時派兩隊參選，由東區區議員植潔鈴奪得第二席，她獲得22,054票，險勝自由黨阮建中358票。新民黨郭浩景獲17,344票，另一民建聯區議員李清霞敬陪末席，只有16,458票。
民建聯今次派兩隊參選，該黨明言不會有「棄保」，讓二人公平競爭，一度有「攬炒」危機，最終成功保住港島東一席。
港島東候選人得票
1 吳秋北 39,707（當選）
2 植潔鈴 22,054（當選）
3 郭浩景 17,344
4 阮建中 21,696
5 李清霞 16,458
