立法會選舉｜港島東吳秋北連任 民建聯植潔鈴奪第二席 險勝自由黨358票

政情
更新時間：05:11 2025-12-08 HKT
發佈時間：05:11 2025-12-08 HKT

立法會選舉結果出爐，其中在「激戰區」港島東，工聯會吳秋北以39,707票成功連任，民建聯同時派兩隊參選，由東區區議員植潔鈴奪得第二席，她獲得22,054票，險勝自由黨阮建中358票。新民黨郭浩景獲17,344票，另一民建聯區議員李清霞敬陪末席，只有16,458票。

民建聯今次派兩隊參選，該黨明言不會有「棄保」，讓二人公平競爭，一度有「攬炒」危機，最終成功保住港島東一席。


港島東候選人得票

1    吳秋北    39,707（當選）
2    植潔鈴    22,054（當選）
3    郭浩景    17,344
4    阮建中    21,696
5    李清霞    16,458

相關新聞：立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝

