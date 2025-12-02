宏福苑五級火︱民建聯支持成立獨立委員會及如期選舉 稱選情「全面告急」：遭有組織打擊

特首李家超今早（12月2日）宣布，因應大埔宏福苑五級大火，成立由法官領導的獨立委員會，檢視8大問題，防止慘劇重演，以及表明如期於12月7日舉行立法會選舉。民建聯同日下午發聲明表示支持，又形容該黨選情「全面告急」。

民建聯認為，由法官領導的獨立委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視大埔火災成因，找出核心問題所在，推動監管制度的改革，相信有關安排可更快展開調查工作及提出建議，解決市民關心的問題，並期望委員會盡快展開工作，一有具體成熟建議馬上交由政府落實，無須等待整個獨立委員會工作完成。

民建聯：網上出現一系列抹黑

民建聯指，大埔火災後團隊及義工已即時停止選舉工作，改為支援受災居民，該黨會繼續幫助受災居民，並就解決未來居所問題向政府提出建議。

該黨認為，立法會是特區管治架構的組成部分，現屆立法會任期將於12月31日結束，香港特區有憲制責任及時產生新一屆立法會，避免出現真空期，確保特區政府體制有效運作，處理各類經濟民生事務，包括大埔火災善後事宜。他們認為如期舉行立法會選舉，將有助推進落實各項支援及善後措施，以及改善相關工程監管制度的工作。該黨將按當前社會情況，以適當方式恢復選舉工作。

民建聯又特別提到，過去一段時間網上輿論出現對他們的「一系列抹黑，這些均屬虛構失實的指控，是有組織打擊民建聯的選情」，形容現時民建聯選情嚴峻，「全面告急」，呼籲市民周日投票支持民建聯，「一票不能少」，承諾在新一屆立法會持續推動政府加快落實一系列改革工作。

