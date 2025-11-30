Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作

政情
更新時間：13:17 2025-11-30 HKT
發佈時間：13:17 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五級大火過後，12月7日的立法會選舉能否如期舉行，引起關注。政圈有傳選舉可如期舉行，有候選人收到提示，預計周三或周四可恢復選舉工作。

宏福苑五級火｜特首日前指須全面審視情況

特首李家超上周四回應時指，選舉工程已經暫停，首要任務是做好應急和救援工作，會在第一階段的統籌工作完成後，全面審視整個情況，決定選舉如何進行。政府主辦的選舉論壇亦已暫停。

宏福苑五級火｜選管會有法定權力推遲選舉14日

行會成員湯家驊日前向《星島》表示，法例對選舉日期有嚴格限制，而選舉涉及的前期行政工作眾多，並非說改就改，須審慎處理。他說火災令人相當難過，但立選也很重要，而確保下屆議員順利產生、立即優化樓宇維修政策，防止悲劇重演，也是對逝者的尊重。

立選日期須經行政長官會同行政會議通過，而選管會有法定權力推遲選舉14日，但只限於極端天氣、騷亂或是其他危害公眾健康或安全的事故。政府2020年曾援引《緊急法》押後選舉一年，今次料不適用。

