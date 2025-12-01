宏福苑五級火｜黃碧嬌報警促查現屆法團有否貪污 法團：配合任何調查 依法追查真相

【大埔宏福苑/民建聯/黃碧嬌】大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，事件成因疑與承辦商使用棚網質量及發泡膠封窗有關，維修工程涉資3.3億元，由上一屆業主立案法團通過。曾任該屆法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌，近日被指有份推動宏福苑大維修工程。黃碧嬌今日（1日）於社交平台表示，將親自向報方及報案，要求調查事件是否涉及現屆法團瀆職，稱「追究到底，絕不姑息。」

黃碧嬌：「多年來有人漠視安全累積惡果」

黃碧嬌稱，她對宏福苑大火造成多人死傷極度痛心，並強調是次大火不是天災，而是人禍，是多年來有人漠視安全累積的惡果，「死難者與傷者用生命為全港市民敲響警鐘，我絕不能讓死難者白白犧牲。」

她稱經深思熟慮後，決定將親自向香港警務處報案，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行；同時向廉政公署（ICAC）要求立案調查，徹查現屆法團是否存在貪污瀆職，導致消防設備長期失修多年未被執管。

黃碧嬌社交平台關閉留言功能。

現屆法團回應：全力配合調查 依法追查真相

就黃碧嬌發表公開聲明稱要報警及報ICAC，宏福苑業主立案法團管委會全體委員今午發聲明回應，強調高度重視事件，並鄭重聲明，將全力配合警方及廉政公署的任何調查工作。法團支持依法追查真相，冀能早日釐清責任，為居民討回公道，亦還事件一個公正的交代。

法團又指，目前正全力投入災後善後工作，著力安置所有受影響居民，並已與民政事務總署及相關政府部門召開會議，商討應對方案。稍後將向全體居民公布進一步安排及最新進展。

法團又在聲明承諾，會繼續履行業主立案法團責任，協助處理善後事宜，並積極配合一切調查，絕不迴避應有責任。

民建聯：倘證實黃碧嬌在內黨員違法 絕不姑息

民建聯昨日發聲明，指若經有關部門的全面及公正調查事件後，倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，民建聯絕不姑息，並支持依法依規作出嚴正處理。

