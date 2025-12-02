大棋盤｜大埔世紀火災 消息：政府研設「檢討委員會」 兼重效率及獨立性 向特首交報告

大埔宏福苑世紀火災，徹底調查、追究責任幾乎已是社會共識，政府昨日進一步交代調查進展，當中懷疑有人為節省成本，將不符阻燃標準的棚網混入大廈外牆棚網中，以圖魚目混珠通過測試，至今拘捕14人。目前廉署及警方正進行刑事調查，以及消防牽頭的跨部門調查，但對於涉及大維修圍標、建築安全監管等制度性問題，政界有呼聲要求設獨立調查委員會，預料特首李家超今早出席行政會議前，將交代政府取態。

回歸後曾5次成立獨立調查委員會

回歸以來，政府5次成立獨立調查委員會，包括香港國際機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水風波，以及最近一次的2018年沙中線紅磡站擴建工程。前局長張炳良近日表示，獨立調查有助找出真相，回應社會質疑，認為跟政府部門調查無矛盾；資深大律師梁定邦亦指，以往5次獨立調查事件，無一件較今次悲劇嚴重，若當局考慮獨委會以外辦法，希望有令人信服的解釋。

政府中人：獨立調查需時長、報告失應有效力

據聞，政府大方向未必是設立獨立調查委員會，而是成立一個委員會全面檢視事件，包括調查火災成因及提出改善制度建議，委員會性質與調查2018年大埔九巴車禍的「獨立檢討委員會」相似，成員人數、職權範圍仍有待商討，但必須確保高效、有獨立性並具權威，將向行政長官提交報告。政府中人指，獨立調查委員會由成立到提交報告，需時甚長，原因是委員會有法定權力傳召證人和取證，但鑑於調查研訊屬司法程序，相關人士會被傳召作供，追究責任，各方皆有律師協助，以致調查時間冗長。

翻查資料，2012年「十一」南丫海難，當年10月成立的獨立調查委員會，在翌年4月向特首提交報告，但由於司法程序仍在進行中，最初公開的報告遮蓋船長責任問題相關內容 ，最後至2015年9月、即意外發生後3年，完整報告才公開。這足以證明此委員會的弊端，與刑事調查相重疊，待完整公開時又已經太晚，缺乏應有效力。

料委員會組成包括工程專家

政府中人指，就宏福苑火災設立的委員會，形式上與獨立調查有所不同，但強調獨立性是必須，料由法官擔任主席；同時希望做到「既獨立又高效」，全面檢視各方面問題，相信在不影響司法程序的情況下，可以更快有具體建議出爐。至於是否涉及追究涉事人等責任，政府中人說，不同刑事調查已在進行當中。

宏福苑火災是回歸以最大型公共災難，預料委員會組成會更為廣泛，包括工程等不同方面的專家。翻查以往的獨立調查委員會名單，大多由兩名成員組成，例如鉛水風波委員會，由法官陳慶偉及前申訴專員黎年負責，相信今次火災相關委員會更有多人坐鎮，也可能要求部分部門加入。以往5次獨立調查，由事發時間至成立委員會，大多需時20至30多天。

湯家驊：獨立調查非唯一

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，不覺得獨立調查是唯一選項，因現時已有執法機關調查，未來亦會召開死因庭，再作獨立調查未必符合司法公義，若社會討論太多，可能對被告構成不公。他認為設立類似2018年的「檢討委員會」可以接受，但前提是不應干預司法程序；同一道理，若新一屆立法會動用《特權法》調查，他認為只是疊床架屋。

今次火災悲劇揭示不少積累多時的深層次問題，仍尚待解決，包括大維修圍標問題、工程管理及質量欠佳等，當中不乏「利益固化藩籬」，需要先透過改革衝破。有官場人士說，今次事件是推動改革的契機，強調政府有決心查找問題及改善。

聶風