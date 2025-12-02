Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄

突發
更新時間：03:44 2025-12-02 HKT
發佈時間：03:44 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑五級大火釀成逾150人死，多名外傭亦在死傷及失聯名單之中。其中一名在火海中死裏逃生的菲籍外傭 Nerissa Catabay，抱着僱主僅數月大的嬰兒，由23樓狂奔逃命，更邊走邊直播，提醒同鄉及住戶盡快離開。她事後接受訪問時仍心有餘悸，哽咽形容整個逃生過程「好恐佈，好似地獄！（Very terrible, it’s like a hell）」

23樓火勢蔓延　抱起BB即衝落樓

在宏福苑工作約半年的 Nerissa 指，起火一刻火勢急劇擴散，加上樓層有強風助燃，火舌瞬間逼近。她毫不猶豫抱起僱主的嬰孩奔跑逃命：「我抱起嬰兒便跑（I just grabbed the baby and go），我無鎖門，無關窗，只係抱住個BB就衝出去。」

菲傭 Nerissa Catabay抱着幼主由23樓狂奔逃命，更邊走邊直播，提醒同鄉及住戶盡快離開。X@Al Jazeera English
菲傭 Nerissa Catabay面露驚恐神色。X@Al Jazeera English
她形容，大廈火警鐘失靈、升降機無反應，樓梯滿是濃煙，她只能硬着頭皮一級級跑下去。逃到11樓時，她因極度恐懼而腳軟停下：「我全身發抖，覺得自己快要暈倒。（I am shaking, I felt like I want to faint…）」但為保嬰兒安全，她咬緊牙關再度奔跑。

她在逃生途中打開直播，大叫「火燭呀！火燭呀！快離開！（Fire! Fire! Get out!）提醒未察覺的外傭及住戶。片段可見，她一邊抱着BB，一邊狂奔至地面。她事後回想仍心有餘悸：「好恐佈，好似地獄！（Very terrible, it’s like a hell）」又形容大廈瞬間變成火海，尖叫聲此起彼落，情景如噩夢般揮之不去。

暫居僱主親友家　仍夜夜失眠

Nerissa 和僱主一家的財物在大火中全數焚毀，她目前暫居僱主親友家中。她坦言連日來精神受創，夜裏難以入眠，但感激「上天保佑」讓她和嬰兒成功逃生。

網民齊讚勇敢：僱主一世都要請佢

不少網民對Nerissa的英勇行動大加讚賞：「單手抱BB跑23層，神級體能！」、「臨危不亂仲記得開LIVE，救咗人一命」、「請到呢位姐姐真係有福」、「僱主一世都要請佢」；有人更稱她為「大火中最亮的光」。

 

