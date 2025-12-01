大埔宏福苑五級火｜宏建閣CCTV片曝光！網傳住戶狂敲火警鐘唔響 網民：想自救都唔得

大埔宏福苑五級大火，造成嚴重傷亡，有居民指起火當日火警鐘沒有響起，當局其後調查揭發8幢大廈火警鐘「有開但無聲」，導致居民錯過逃生機會。網上今日（12月1日）瘋傳一段影片，聲稱是宏福苑宏建閣某單位外的閉路電視影片，當時旁邊的宏昌閣正在起火，有男居民用硬物敲打火警鐘，但火警鐘都沒有響起。

相關片段長約22秒，片段上方顯示事發時間為11月26日下午3時28分，當時消防已將大埔宏福苑火警升為3級。片中見到一名身穿黑衣的男子用硬物敲打火警鐘，但火警鐘未有響起，其後一名中年女居民表示「有冇滅火筒呀樓下，嗰度燒得好緊要啊」。黑衣男隨即回應「無」後，便往後樓梯方向離開。發帖者聲稱有關片段是宏福苑宏建閣某單位門外的CCTV。

片段隨即引起多名網民關注，「警鐘撳唔着，消防喉都不會有水」、「咁大工程，又俾網包圍住曬，重要個鐘唔識響」、「想自救都唔得」、「生命攸關，大家真係要自己檢查清楚」，也有網民質疑是否真的在宏建閣拍攝。

翻查資料，大埔宏福苑於11月26日下午2時51分發生火警，於下午3時02分火警升為三級，於下午3時34分升為四級，並於傍晚6時22分升為五級。

