大埔宏福苑五級火｜二判管工脫險後折返疏散工友  由地下跑上10樓遇難

大埔宏福苑五級大火奪去逾百條性命，當中包括5名進行大維修工程的5名承建商工人。罹難者之一、71歲二判管工賴先生被形容為「最後的逆行者」——在火勢失控之際，他不但協助滅火，更一度折返大廈逐層呼喚工友疏散，最終不幸殉職。

最後身影曝光 一邊滅火一邊大叫「走呀！」

有市民在社交平台Threads上載片段，可見宏昌閣一樓棚架首先起火，火舌迅速蔓延，伴隨接連「嘭嘭聲」，大量竹枝、雜物從高空跌落。現場有人急喊：「快啲走呀！火燭呀！」呼籲眾人馬上離開逃生。

在混亂中，一名身影卻折返災場，正是其後證實罹難的賴先生。根據其兒子於網上發帖引述逃生工友說法，賴先生本來已第一時間成功逃離火災位置，其後他返回火場幫手疏散，「一邊滅火、一邊叫人走」，更有部分工友跟隨加入救火行列。「爸爸由地下跑上10樓，最後撐唔住就……」賴子哀痛地說。

家屬：現時關於底層工人的消息實在太少

賴家表示，父親是家中主要經濟支柱，但目前所知，政府將優先援助宏福苑居民，而且「現時關於底層工人的消息實在太少」。他們感謝工會及部分團體已伸出援手，亦感謝好多朋友及陌生人的福福及幫助，「我都好耐無試過手機震到無電」。

片段可見，火勢在一分鐘內急速升勢，棚架瞬間化為巨型引火點，大樓外牆火光逼人，有如火海，竹枝與硬物不斷從高處跌落，賴先生則在此時折返，然後消失在畫面中。

勞工處：5名承建商工人罹難 聯同多部門調查

勞工處昨日（12月1日）回應指，初步調查顯示火警中共有5名承建商工人（3男2女）遇難，對其家屬深表哀悼，並祝願傷者早日康復。勞工處已聯同相關部門展開聯合調查，並強調全港承建商必須正視棚架及工地火患風險，包括：加強棚架防火物料使用、清理棚架雜物、嚴禁工地吸煙，以及強化火警應變流程

勞工處表示，已主動聯絡死者家屬、受傷工人及僱主，協助申請《僱員補償條例》相關補償、緊急援助基金及社署支援服務。查詢可致電工傷熱線2150 6364（工傷）或2852 3994（死亡）。