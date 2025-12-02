Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜二判管工脫險後折返疏散工友  由地下跑上10樓遇難

突發
更新時間：02:03 2025-12-02 HKT
發佈時間：02:03 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑五級大火奪去逾百條性命，當中包括5名進行大維修工程的5名承建商工人。罹難者之一、71歲二判管工賴先生被形容為「最後的逆行者」——在火勢失控之際，他不但協助滅火，更一度折返大廈逐層呼喚工友疏散，最終不幸殉職。

最後身影曝光　一邊滅火一邊大叫「走呀！」

有市民在社交平台Threads上載片段，可見宏昌閣一樓棚架首先起火，火舌迅速蔓延，伴隨接連「嘭嘭聲」，大量竹枝、雜物從高空跌落。現場有人急喊：「快啲走呀！火燭呀！」呼籲眾人馬上離開逃生。

在混亂中，一名身影卻折返災場，正是其後證實罹難的賴先生。根據其兒子於網上發帖引述逃生工友說法，賴先生本來已第一時間成功逃離火災位置，其後他返回火場幫手疏散，「一邊滅火、一邊叫人走」，更有部分工友跟隨加入救火行列。「爸爸由地下跑上10樓，最後撐唔住就……」賴子哀痛地說。

家屬：現時關於底層工人的消息實在太少

賴家表示，父親是家中主要經濟支柱，但目前所知，政府將優先援助宏福苑居民，而且「現時關於底層工人的消息實在太少」。他們感謝工會及部分團體已伸出援手，亦感謝好多朋友及陌生人的福福及幫助，「我都好耐無試過手機震到無電」。

片段可見，火勢在一分鐘內急速升勢，棚架瞬間化為巨型引火點，大樓外牆火光逼人，有如火海，竹枝與硬物不斷從高處跌落，賴先生則在此時折返，然後消失在畫面中。

勞工處：5名承建商工人罹難　聯同多部門調查

勞工處昨日（12月1日）回應指，初步調查顯示火警中共有5名承建商工人（3男2女）遇難，對其家屬深表哀悼，並祝願傷者早日康復。勞工處已聯同相關部門展開聯合調查，並強調全港承建商必須正視棚架及工地火患風險，包括：加強棚架防火物料使用、清理棚架雜物、嚴禁工地吸煙，以及強化火警應變流程
勞工處表示，已主動聯絡死者家屬、受傷工人及僱主，協助申請《僱員補償條例》相關補償、緊急援助基金及社署支援服務。查詢可致電工傷熱線2150 6364（工傷）或2852 3994（死亡）。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊
影視圈
5小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
10小時前
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
影視圈
7小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
13小時前
02:07
大埔宏福苑五級火｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜失蹤孖妹證實罹難 家人心痛：笑容將永遠活在家人心中
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
02:07
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
突發
7小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五級火｜生還者淚訴與多年鄰居從此「失聯」：有啲嘢唔係買返就得 網民安慰：佢哋會知道
大埔宏福苑五級火｜生還者淚訴與多年鄰居從此「失聯」：有啲嘢唔係買返就得 網民安慰：佢哋會知道
生活百科
10小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT