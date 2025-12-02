大埔宏福苑五級火｜立法會選舉12.7如期舉行 李家超：議員是政府重要改革伙伴 制訂法律防止火災慘劇再現

大埔宏福苑五級火後，立法會選舉安排引起關注。特首李家超今日（12月2日）宣布12月7日立法會選舉如期舉行，他指改革過程中最關鍵伙伴就是立法會議員，需要他們協助改革，防止悲劇再發生。李家超強調，對災民支援不會減少，只會增加。而選出有抱負、有能力的立法會議員，是重建路上重要一步，改革的步伐不能停頓，社會必須前行才能化悲痛為力量。

李家超承諾不遺漏任何人：救援工作不會停頓

李家超表示，救援工作不會停頓、不會遺漏任何一個人、不會放棄任何一個家庭，將協助受影響家庭重建家園，讓他們盡快回復正常生活。而在災後支援和重建的關鍵時刻，政府必須放眼長遠，堅定前走，穩步推進社會正常運作，故決定立法會選舉投票日如期舉行。

李家超：盡快完成選舉能讓對災民支援更集中

他解釋，如期完成選舉是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重，稱選舉日期具有法定性，選舉指定程序須按法律要求進行。在下一步援助災民和防範同類事情發生的改革征程中，最需要的改革夥伴必然是立法會議員，指他們都經歷了今次大火，感受傷痛，必然會跟政府共同推動改革、盡職審查撥款、制定有關法律等。

他又指，政府會積極推動全面的系統性改革，故盡快選出有能力、有擔當、有抱負的立法會議員，讓他們能盡早履職，才能更快、更有效地推進審核政府提出的方案、改革建議、撥款等，盡快完成選舉只會對改革、對災民支援更集中、更努力。

李家超：挑戰只會令我哋更團結

李家超說，新一屆當選的議員再經歷這場重大悲痛後進入議會，形容對他們而言是「一次深刻的使命啟示」。而處理火災善後支援、復原重建和涉及的法律制定檢討改革等，都需經立法會審議、批准撥款及制定法律才可落實，李家超形容，如期舉行選舉是對香港未來「最負責任的態度」。

他亦坦言，社會在災難前經歷了失去的苦澀、亦要磨練前行的毅力，形容「困難壓不倒我哋，只會令我哋更堅強；挑戰阻唔到我哋嘅前路，只會令我哋更團結」 。他強調，社會須並肩前行重建希望，在悲痛中凝聚力量，以行動實踐香港團結精神，共同建設更美好的香港家園，「寫下那不朽的香港名句」。

記者：陳俊豪