專訪．新界北．有片︱提速北都成重點 譚鎮國冀跨界經驗助宣傳 姚銘倡釋放口岸經濟潛力

立法會選舉10個地方選區中，新界北兩名現任議員劉國勳、張欣宇皆棄選，吸引5人競逐兩個席位。北部都會區發展成為當區重點議題，其中新界社團聯會理事長譚鎮國期望利用在商界、教育及社福界經驗，為北都發展提速。民建聯姚銘則建議破除邊界思維，完善口岸周邊商業配套，釋放口岸經濟潛力。

譚鎮國：發展北都關鍵是人才

新界北選區涵蓋整個北區、部分元朗及天水圍範圍，選民人數約41萬。商界出身的譚鎮國，兩年前成為北區區議員，今次首度參選立法會，報名時獲民建聯、經民聯、人大政協等跨界別支持。以「提速北都，為你增值」為競選口號的譚鎮國接受《星島》訪問時表示，發展北都其中一個關鍵是人才，期望利用在商界、教育界、社福界等跨界別經驗及人脈，向不同界別宣傳北都。

姚銘倡釋放口岸經濟潛力

民建聯派出區選「票王」姚銘，頂替已任9年議員的劉國勳。他指發展北都不能單靠一方，必須結合民間智慧、政府領導及商界參與，以達至提速提效，建議破除邊界思維，完善口岸周邊商業配套，以釋放口岸經濟潛力。

沈豪傑：物流業應朝向高端化發展

另一候選人為報稱獨立的港區人大代表沈豪傑。他稱北都現有農地及倉儲物流等傳統產業，並非全盤淘汰，而是應透過升級轉型，實踐國家提出的「新質生產力」，舉例物流業可朝向高端化發展。工聯會曾勁聰建議政府在港深創科園推動「中試基地」及跨境數據流通機制，並透過稅務扣減、專項資助等政策吸引創科企業落戶。他提到，科大成功申辦第三間醫學院，將與北都重點發展的生命健康科技產生協同效應。

至於北都收地問題，譚鎮國表示，會做好持份者與政府之間的橋樑，兼顧民生及發展需要。他指環評有既定程序，最重要是大家要知道發展與保育並非對立，可以並存。姚銘指，香港已有完善機制監察，確保公眾利益不受損，又指發展過程雖難以盡善盡美，但始終要以社會整體利益為依歸，期望政府妥善處理安置安排。

沈豪傑說，所有國家或城市在開發過程中，難免與當地的一些原住民產生衝突，但必須堅守程序公義，不能為發展而犧牲當地人利益。

曾勁聰倡片區預留足夠物流用地

曾勁聰建議在北都各片區預留足夠物流用地，由政府主導部分地段發展，減少市況波動對供應進度的影響。他強調，土地規劃不應只為發展讓路，更要平衡生態、產業與民生，才能為北都奠定可持續發展的基礎。新民黨廖子聰稱，北都藍圖要提速提效，自然要加快收地進程。

北環線｜譚鎮國倡策略性車站優先啟用

要推動北都發展，運輸基建必不可少，北環線預料2034年竣工。譚鎮國表示，本港交通基建要提速興建，建議研究路線分階段投入服務，舉例新田站、古洞站等策略性車站可優先啟用，以配合北都整體發展步伐。他又指，新界北除了南北交通網絡需加強，連接東西如羅湖、福田及深圳灣的交通亦非常繁忙，必須預先部署，打通網絡，落實基建先行。

姚銘表示，北都區域有7個出入境口岸，但部分口岸缺乏鐵路接駁，僅靠公路連接，影響與內地融合。他以深圳灣口岸為例，內地口岸多已實現鐵路覆蓋，香港需急起直追，將鐵路延伸至各口岸，帶動口岸經濟。沈豪傑指，北環線通車後與屯馬線形成循環網絡，並透過支線進一步連接內地口岸，促進跨境流動，承諾若進入議會將密切監督工程進度。

廖子聰：跟進北環線進度

曾勁聰則指，北環線有助吸引企業和人才進駐，推動經濟結構向更高增值產業轉型；基建先行亦能確保新市鎮在人口入住時擁有完善公共交通服務，實現「基建帶動發展」模式。廖子聰稱，若進入議會將跟進基建進度，確保工程加快完成。

記者︰黃子龍

