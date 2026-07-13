於世界盃看孩子的共情與成長 觀賽是「動態戰術課」汲取智慧｜顏鎧銘校長隨筆

為了讓同學們體驗四年一度的體育盛事，學校特別開放了禮堂，邀請有興趣的師生與家長一同觀看巴西對蘇格蘭的世界盃直播。看着孩子們穿着支持球隊的球衣，與老師、父母並肩歡呼，那種純粹的快樂與凝聚力，成為了校園裏最美好的晨間回憶。

一句意料之外的純真對話

球賽散場後，人群漸漸散去，有一位家長特別走到我身邊，分享了一段她剛剛在觀眾席上聽到的對話。到了球賽尾聲，巴西隊已經以二比零穩操勝券。這時，這位家長留意到身旁一名由開賽起就一直為巴西隊歡呼的孩子，突然安靜了下來，隨後竟然開始為蘇格蘭隊加油。家長感到好奇，便輕聲問他：「你不是一直支持巴西隊嗎？怎麼突然轉軚了？」孩子轉過頭，眼神認真地回答：「因為巴西已經贏了兩球，必定會勝出。但我看到蘇格蘭的球員踢得很辛苦，我希望他們至少能『破蛋』，進一球，那他們就不會那麼難過了。」

（AI生成示意圖）

聽完家長的分享，我有點感動。在競爭激烈的現代社會中，我們往往教導孩子要追求勝利、崇拜

贏家。然而，這個孩子卻在勝負已分的時刻，將目光投向了處於下風的輸家。他看見了蘇格蘭球員的汗水與堅持，並產生了情感共鳴。這種「不以成敗論英雄」的善良，正是我們在品格教育中最希望培育的素質。世界盃不僅僅是頂級球技的較量，更是一個微型的社會縮影。孩子在觀賽過程中，學習到除了追逐贏家的光環，更要懂得尊重和體恤那些拼盡全力卻未能獲勝的人。

（AI生成示意圖）

觀賽亦是課堂： 從世界級賽事中汲取智慧

除了品格上的滋養，這場賽事也是一次難得的學術與技能延伸。在觀賽期間，我留意到學校足球

隊的老師正與隊員們聚在一起，一邊緊盯着螢幕，一邊即時分析賽事。老師們耐心地引導球隊隊員，觀察不同隊伍在防守上的失誤或進攻時的決策偏差，並探討這些關鍵失誤如何導致失分。對於孩子來說，這是一堂最生動的「動態戰術課」。

支持運動，並不局限於親身落場揮灑汗水。圍坐在一起觀賞世界級的賽事，透過高水平的對決進

行觀察、思考與學習，對師生而言，都是一種極其難能可貴的經歷。這讓孩子們明白，卓越不僅源於反覆的練習，更源於對失敗的檢討與對細節的極致追求。

（圖片來源：作者提供）

清晨一起歡呼、一起緊張的觀賽片段，會成為孩子成長過程中，與父母最溫暖、最深刻的連結。

球場上的風雲變幻，隨時都可以轉化為教育題材。當球員射失十二碼時，我們可以教孩子如何面對挫敗；當球員受傷仍堅持作賽時，我們可以與孩子討論體育精神；而正如今天這位同學的表現，我們更可以引導孩子去看見勝負背後的人性光輝。

（圖片來源：作者提供）

看見賽場外的「美好風景」

教育從來不局限於課本與課堂。一次早晨的世界盃體驗，讓孩子們在輕鬆的氣氛中，不僅擴闊了世界視野，更滋養了他們的靈魂，提升了他們的思維格局。贏得比賽固然值得高興，但能夠在看見別人的困境時，生出一顆「希望對方也能進一球」的溫柔心腸，並在頂尖對決中汲取成長的養分，這份同理心與學習態度，也是孩子受用一生的財富。

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通德學校顏鎧銘校長

學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪者提供）

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