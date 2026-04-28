小禮物藏大心意 爸媽避免這3種錯誤回應傷害孩子心 2個正向做法增親子感情 ｜顏鎧銘校長隨筆

在學校裏，我經常收到學生親手繪製的圖畫或卡片；在家裏，我也會不時接過女兒興沖沖遞來的畫作。這些看似簡單的「小心意」，其實蘊含孩子最純粹的愛與感謝。孩子送出的畫作或卡片，並非追求物質回報，而是以他們最自然的方式，傳達「我愛你」、「我感謝你」、「我想讓你開心」。無論畫得是否完美、色彩是否協調，這些作品都是孩子內心世界的展現。他們透過線條與色彩，記錄對家人的情感、日常的喜悅，甚至是對世界的觀察。珍惜這些小心意，等同於肯定孩子的努力與創造力，有助培養他們的自信心與表達能力。

盡量避免的錯誤回應

面對孩子的畫作，父母有時因忙碌或習慣性反應，會無意中傷害孩子的熱情：

1. 隨意收下後置之不理或丟棄

一句「謝謝」後便將畫紙收起或丟掉，孩子會立即感受到自己的心意不受重視。下次他們便可能不敢再主動表達，漸漸失去分享的勇氣。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 以成人標準批評或比較

避免說出「畫得都唔似我」、「又畫畫呀？」之類的話語。孩子繪畫的目的不是追求完美，而是表達內心感受。批評等於否定他們的愛與努力，容易打擊自信。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 只讚美結果而忽略過程

僅說「好漂亮」卻不詢問孩子為何這樣畫、畫了多久，會讓孩子覺得父母只在意成品，而非他們付出的心血。長期如此，可能令孩子只追求外在肯定，忽略創作本身的樂趣。

（圖片來源：PhotoAC）

家長應採取的正面做法

正確回應能放大孩子的愛心，讓他們學會珍惜情感交流。

1. 真誠展現喜悅並相互交流

收到畫作時，立即以笑容和熱情回應，讓孩子感受到自己的努力帶來快樂。同時，專心地聆聽孩子的故事，可以正向地多提問。每當我收到女兒或學生送我的畫作，都會展開一系列提問：「呢個係我呀？點解我着紅衫？呢度係我同你一齊食雪糕？」透過對話，孩子會學懂「分享」與「被理解」。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 共同拍照留念並公開展示

與孩子一起拍下照片，將畫作貼在雪櫃門、房間牆壁或放在辦公桌上。數月後再翻出來說：「你看，這是你之前送給我的，我一直留着。」這能讓孩子感受到「我嘅愛，一直被記住 」。

（圖片來源：PhotoAC）

孩子送出小心意，其動機永遠純粹而無私：

希望讓接收者開心； 表達內心的感謝； 證明自己懂得愛人； 單純因心情愉快，想與家人分享喜悅。

（圖片來源：PhotoAC）

孩子送來的一張畫，雖然只是一紙薄薄的A4紙，卻承載着他們全部的愛與信任。下次當孩子興奮地捧着畫作走來，請微笑接過，與他們一同拍照，將畫作好好保存，並給予一個溫暖的擁抱。因為這一刻，你所收下的，不僅是一張畫，更是一個孩子最純粹的愛。

（圖片來源：PhotoAC）

通德學校顏鎧銘校長

學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪者提供）

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