家長參與學習點亮孩子成長路 爸媽擔起3種角色開啟電子閱讀樂趣｜顏鎧銘校長隨筆

最近，我開始嘗試和女兒在晚上電子共讀英文讀物，這讓我深刻體會到科技如何拉近親子距離。女兒很愛有互動功能的電子繪本，她會興奮地點擊毛毛蟲吃東西的動畫，邊聽英文發音邊大聲模仿，讓我們的親子時光充滿笑聲。然而，許多家長（包括一開始的我）都會擔心：用平板電腦閱讀，會不會影響孩子的眼睛發育、注意力或帶來其他負面影響？事實上，電子閱讀確實有其優

勢，但關鍵在於家長如何引導與管理。

電子閱讀的好處：互動與便利

對三歲的女兒來說，電子讀物帶來了紙本難以比擬的吸引力。多媒體元素如動畫、聲音效果和觸碰互動，能讓孩子更投入。例如她點擊畫面時，故事會「活起來」，這不僅提升專注力，還幫助她學習英文單詞、顏色和數字。這種多感官體驗有利於幼兒的語言發展、想像力和認知能力，尤其適合英文非母語的香港家庭，能讓孩子在遊戲中自然接觸語言。

此外，電子閱讀極其便利。我們可以在床上、公園或等車時隨時開始，不受空間限制。平台還能根據孩子興趣推薦內容，實現個性化學習。這讓閱讀不再是任務，而是每天期待的親子儀式，強化了我們之間的情感連結。

家長的常見擔憂：電子裝置的潛在風險

許多家長最擔心的，就是過度使用電子裝置對眼睛和兒童發展的影響。部分研究也發現，純電子書的親子對話有時不如紙本書豐富，因為孩子容易被動畫分散注意力。這些擔憂並非空穴來風，但並不意味要完全禁止電子閱讀。關鍵是「適度」與「有品質」，而非完全避免。

家長擔任3個角色 開啟電子閱讀的學習樂趣

作為家長，我們不是把平板電腦丟給孩子就了事，而是要積極扮演「保護者」、「引導者」與「陪伴者」多重角色，確保電子閱讀成為正面助力。

保護者： 設定嚴格規則以減低風險。我會限制女兒每天電子共讀時間在20分鐘內，使用藍光濾鏡、開啟「螢幕距離」提醒等功能。同時，選擇兒童專用App一起共讀，確保內容適宜，避免不當資訊。

引導者： 主動參與並引導學習。不要只是旁觀，我會和女兒一起點擊、討論故事：「這隻蝴蝶為甚麼變漂亮了？」或延伸活動，如讀完後畫畫或模仿動物。這不僅加深理解，還能彌補電子書可能缺少的深度對話。

陪伴者與榜樣：我們自己的行為最有影響力。如果我邊陪她邊滑手機，她會模仿，所以我會把手機放遠，全心投入共讀時間。這不僅保護她的眼睛，也教她平衡數位與現實生活。同時，我鼓勵混合閱讀：電子書後接紙本書，讓她體驗不同觸感，培養全面習慣。

只要家長擔起以上角色，就能讓電子閱讀帶來學習樂趣，適度使用科技，能幫助孩子在快樂中成長。

通德學校顏鎧銘校長

學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

