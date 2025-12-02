培養孩子好奇心與學習探索身邊的美好：從觀察螞蟻的一刻開始︳顏鎧銘校長隨筆

上星期，學校有一個美麗的片刻。小息時候，一群孩子蹲下來，一起觀察一群螞蟻在搬動食物，他們安靜的觀察着，或許這就是教育中最美的時刻。當下孩子們的眼睛閃爍着純真的好奇，他們低聲討論着螞蟻如何分工合作、如何克服障礙搬運比自己大數倍的食物。沒有老師的引導，沒有課本的框架，這純粹是孩子們自發的探索，彷彿大自然本身就是最好的教室，而好奇心便是孩子成長的原動力，它能點燃學習的熱情，讓教育從被動變成主動。

（圖片來源：通德學校）

當孩子們蹲下來觀察螞蟻時，他們不僅在學習生物知識，還在培養觀察力和批判性思維。螞蟻的社會結構、團隊合作和適應能力，都成為孩子們無形的教材。其中有一位低年級的孩子，在過程中輕聲地提問：「為甚麼螞蟻能抬得起那麼重的東西？」、「牠們怎麼知道路在哪裏？」這些提問正是好奇心的表現，促進問題解決能力和創造力發展。在教育中，這樣的時刻遠比死記硬背更有價值。它讓孩子們尊重戶外環境，培養對自然的熱愛和責任感。

（圖片來源：通德學校）

如何延續孩子的探索美好：從自然觀察開始

作為父母或老師，我們該如何延續這樣的美好？可試試從簡單的戶外活動開始。家長可以帶孩子到公園或大自然之中，讓他們親手觸摸樹葉、觀察鳥類或追蹤昆蟲的足跡。這種活動不僅促進手眼協調與身體發展，還能透過對話激發孩子的想像力與自信。例如，全家一起去公園，觀察不同季節的變化，或追蹤動物的習性，這能讓孩子從恐懼轉向着迷，並培養對生態的關懷。父母的參與至關重要 —— 當你蹲下來與孩子一同觀察時，不僅強化情感紐帶，還示範了終身學習的態度 。

（圖片來源：通德學校）

延續這份美好並不複雜，從一個簡單的戶外時刻開始，就能點亮孩子內心的火花。教育的最美不在於考試成績，而在於點亮孩子內心的火花。讓我們多給孩子空間去好奇、去探索，因為正是這些時刻，塑造了他們對世界的熱愛。從今天起，試着蹲下來，和孩子一起觀察一隻螞蟻吧，你會發現，那不止是教育，更是親子間寶貴的回憶。

（圖片來源：通德學校）

點擊圖片瀏覽通德學校校園生活點滴：

通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪者提供）

通德學校顏鎧銘校長

學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

