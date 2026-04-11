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簡單的快樂：小息的Skip Ball點燃玩樂火花 打造師生溫暖互動畫面｜顏鎧銘校長隨筆

親子
更新時間：18:05 2026-04-11 HKT
發佈時間：18:05 2026-04-11 HKT

早前，我有機會前往國外考察教育，從中深刻反思教育的真正意義。在一所國外小學的操場上，我首次接觸到一種名為「skip ball」（又稱腳跳球）的有趣活動：孩子們將一條繩索的一端連着一個彩色有孔小球，另一端套在腳踝上，透過單腳或雙腳靈活踢動，讓小球在身體周圍旋轉跳躍。這項簡單的遊戲不僅能鍛煉協調性與體能，更帶來無比的快樂與活力。那一刻，我心想，這種充滿童趣、健康又易於推廣的活動，何不帶回自己的校園，讓更多孩子在小息時間也能盡情享受？

引入校園 點燃玩樂火花

回到學校後，我便在小息時間鼓勵同學們一同玩skip ball。起初，有些孩子還略顯生疏，但很快便沉浸其中。在玩樂過程中，同學們自然而然地展現出互相幫助的精神：當有人腳步不穩、難以掌握節奏時，旁邊的同伴會主動伸出手，耐心示範正確的姿勢；遇到不同能力的同學，他們懂得禮讓先後次序，不爭不搶，更懂得欣賞彼此的每一次進步 —— 無論是初學者的笨拙嘗試，還是熟練者的優美旋轉，大家都以包容的心態互相鼓勵。這份支持、禮讓、欣賞與包容，不僅讓遊戲變得更加和諧有趣，更在無形中培養了孩子們的合作精神與同理心，讓他們在歡笑中學會尊重他人、珍惜友情。

（圖片來源：作者提供）
（圖片來源：作者提供）

師生共樂 溫暖互動畫面

當skip ball變成一種小息玩意後，老師們也加入其中，與學生一起玩skip ball。有些老師可能因為年紀或平日較少運動，玩得沒有小朋友那麼靈活，甚至偶爾會絆倒或跟不上節奏。然而，這正是最美好的時刻：孩子們非但沒有嘲笑，反而主動圍上前，拍手鼓勵、大聲加油：「老師再試一次啦！」他們用稚嫩卻真誠的聲音，為老師打氣；有的小朋友甚至手把手教老師正確的踢法，耐心重複示範。那一刻，師生之間的界線彷彿消失了，取而代之的是平等的玩伴關係。這幅師生共樂、互相鼓勵的圖畫，充滿溫暖與感動，成為校園裏最動人的一幕。它提醒我們，教育不只是傳授知識，更是建立互信與尊重的過程。

（圖片來源：作者提供）
（圖片來源：作者提供）

延伸至家庭 彰顯最美好的教育

最令我感動的，莫過於看見這份樂趣延伸至家庭。早幾天收到家長發給我的相片，看到家長因為孩子的喜歡，買了skip ball回家。我在影片中看到父親與兒子在家中一同玩耍的溫馨畫面，那種親密的互動與親子間的自然連結，實在令人欣慰。這不僅是遊戲，更是教育最純粹的延伸 —— 教育不再局限於課堂或校園，而是滲透到日常生活中，讓家庭成為快樂與學習的第二課堂。透過簡單的skip ball，父母與孩子一同體驗健康、喜悅與陪伴，這正是我心目中最美好的教育。教育的意義，從來不在於繁複的知識堆砌，而在於點燃孩子內心的快樂火種，讓他們在玩樂中學會做人處世的道理。

（圖片來源：作者提供）
（圖片來源：作者提供）

通德學校顏鎧銘校長
學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪者提供）
通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪者提供）

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