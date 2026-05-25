爆旋陀螺不止是玩具 邊玩邊認識2個科學原理 動手研究提升探究能力｜顏鎧銘校長隨筆

作為小學校長，每當看見孩子們興高采烈地組裝、發射和對戰時，我都會由衷欣賞這份純真的熱情。最近爆旋陀螺再度在小朋友之間廣受歡迎，面對這股熱潮，與其立即阻止，不如試着去了解這項遊戲，與孩子一起探索其中蘊含的知識。這不僅能拉近親子關係，更能將孩子的興趣轉化為寶貴的學習動力。

爆旋陀螺不止是玩具 更是學習工具

爆旋陀螺之所以深受喜愛，是因為它結合了高速旋轉的刺激、對戰的緊張感，以及動手改裝的樂趣。當家長見到孩子反覆玩耍時，請不要急於制止。相反，應先花時間了解爆旋陀螺的基本玩法，明白孩子為何如此投入。只有深入了解，才能發現這項遊戲背後隱藏着豐富的學習價值。

（圖片來源：FB@通德學校）

簡單易明的科學原理

對於初小學生來說，爆旋陀螺能以最直觀的方式，讓他們接觸基礎物理知識：

旋轉的穩定性：陀螺轉得越快，就越不容易倒下，這是因為快速旋轉產生了保持物體穩定的力量（陀螺儀效應）。小朋友能輕易觀察到：轉速高的陀螺即使受到碰撞，仍能維持平衡。 碰撞與能量轉移：當兩個陀螺撞擊時，有的被撞飛，有的能保持平衡，孩子能藉此感受力的大小與方向如何影響結果。例如，持久型陀螺設計穩重、接觸面小，故轉動時間長；攻擊型陀螺則利用瞬間撞擊力來影響對手。

這些現象非常淺顯，適合孩子理解。透過實際觀察，孩子會主動思考如何優化自己的陀螺，這正是自主學習的起點。

（圖片來源：FB@通德學校）

鼓勵動手研究 提升探究能力

爆旋陀螺最大的教育價值，在於容許孩子自由改裝零件。家長應鼓勵孩子嘗試不同搭配，例如調整輪盤重量、改變軸心形狀或更換攻擊環。

當孩子發現某種組合能令陀螺轉得更持久或撞擊力更強時，他們自然會產生更大的探究興趣。此時，家長的角色並非給予標準答案，而是與孩子一同研究：「為甚麼換了底部零件後，轉動時間變長了？」「如果把重心調低，會有甚麼變化？」讓孩子自己動手試驗、觀察並找出「變強」的方法，這正是培養科學探究精神的最佳途徑。

（圖片來源：FB@通德學校）

家長的正確態度至關重要

當孩子熱衷於此時，簡單粗暴的制止往往會浪費寶貴的教育契機。建議家長嘗試這樣做：

主動了解：明白爆旋陀螺的迷人之處，走進孩子的世界。

共同研究：與孩子討論如何提升表現，進行簡單的改裝實驗。

引導記錄：鼓勵孩子記錄不同組合的結果（如旋轉時長、對戰勝負），培養觀察與比較能力。

生活平衡：在過程中引導孩子學會控制時間，不影響日常作息。

（圖片來源：FB@通德學校）

任何事物都有其正反面。在大人眼中，爆旋陀螺或許只是玩具，但若我們願意轉換心境，嘗試走近孩子並發現遊戲中的科學美感，一切都會變得不一樣。家長換上開放態度陪伴，不僅能加深親子感情，更能引導孩子在玩樂中主動學習。

（圖片來源：FB@通德學校）

通德學校顏鎧銘校長

學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪者提供）

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