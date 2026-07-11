哈佛大學研究：坐不住不等於沒記性 3招從根本啟動孩子專注力｜兒童心理

最近我到不同學校進行講座分享時，家長們經常問到同一個讓人頭痛的問題：如何提升孩子的專注力？不少家長習慣把重點放在孩子是否願意乖乖坐下來讀書，但其實，專注力並不單純是「坐得住」的行為約束，而是一種可以透過後天培養的認知能力。根據哈佛大學兒童發展中心的相關研究指出，孩子的專注力與其日常的環境架構、成功經驗的累積，以及自我管理能力息息相關。以下三個引導方向，非常值得家長參考。

第1點：營造有助專注的學習空間

哈佛大學指出，我們往往低估了物理環境對孩子的慢性干擾。不少孩子的書桌容易堆滿各式各樣的雜物，當他準備開始做功課時，注意力往往會不自覺地被精美的鉛筆、橡皮擦或其他小玩意吸引，在無形中拉長了進入狀態的啟動時間。長遠而言，這種密集的視覺干擾會削弱孩子迅速進入專注狀態的能力。因此，家長可以逐步引導孩子斷捨離，主動整理學習空間，減少不必要的誘惑，營造一個簡單、清晰的環境，幫助大腦更容易聚焦。當外在的干擾減少，孩子自然能輕鬆專注於眼前的任務。

書桌堆滿雜物，注意力會不自覺地被鉛筆、橡皮擦吸引，無形中拉長了進入狀態的啟動時間。（A生成示意圖）

第2點：累積成功經驗 建立專注的內在動力

研究亦表明，適當的成就感回饋有助於提升孩子的專注力與抗壓持續力。有些天生熱愛挑戰的孩子，喜歡先完成最困難的任務以獲得巨大的成就感；但對另一部分容易焦慮的孩子而言，一開始就硬碰高難度的挑戰，反而容易產生巨大的心理壓力與抗拒，甚至令他們感到無從入手而選擇逃避。在這種情況下，家長可以調整策略，引導孩子先從較為簡單、有把握的任務開始，讓他在循序漸進的過程中逐步建立成功感。當孩子在心裏感受到「原來我做得到」，便更有信心繼續投入，進一步挑戰較困難的內容。這些在日常中累積的小成功，正是穩固專注力的重要基石。

簡單、有把握的任務，助他們建立成功感。（A生成示意圖）

第3點：培養自我管理與任務拆分的能力

當孩子面對看似宏大且困難的任務時，例如需要完成一篇200字的文章，很容易因為心理負荷過大而產生拖延和逃避的傾向。此時，關鍵在於教導孩子如何將任務進行微型拆解。家長可以扮演思維教練，陪伴孩子把龐大的任務拆解為具體可行的小單位，例如先構思三個核心重點，再引導每個重點撰寫約50至60字。當模糊的挑戰變得具體且可控，孩子的心理負擔自然會直線下降，也更願意跨出主動行動的第一步。

家長可以扮演思維教練，陪伴孩子把龐大的任務拆解為具體可行的小單位。（A生成示意圖）

此外，哈佛大學亦提醒，專注力的培養不止局限於書桌前的學習活動，「有質量的遊戲」同樣扮演着關鍵角色。在遊戲或桌遊的過程中，孩子需要學會輪流、等待以及遵守規則，這些行為本質上都在高度鍛煉大腦的控制力。因此，適當且規律的遊戲時，亦是一場隱形且高效的專注力訓練。

適當且規律的遊戲時，是一場隱形且高效的專注力訓練。（A生成示意圖）

提升孩子的專注力並非一朝一夕、單靠責備就能做到的易事，關鍵在於我們如何善用不同的環境因素與心理機制，在耐心的溫床裏，逐步培養並提升孩子對於完成某件事情的自我效能感與滿足感。當孩子在每一次的努力裏都能看見自己的進步，那份專注的能量便會自然而然地刻進骨子裏。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

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