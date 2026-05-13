從3件小事教出快樂又感恩的孩子 曾感受「被感謝」才會懂得感謝｜兒童心理

我們如何教導孩子成為一個懂得感恩且擁有快樂特質的人？其實，答案就藏在日常生活的三件小事中。許多兒童心理學研究指出，當孩子心懷感恩時，大腦中負責社交與情緒管理的區域會被啟動，進而提升幸福感。今年，讓我們陪伴孩子一同發掘生命中的「小美好」。

第1點：啟動五感 從微小體驗中覺察恩典

我們可以從最平凡的時刻入手。對幼兒或小學生而言，感恩不一定源於重大成就，更多是來自日常生活的微小體驗。 例如，當感到疲倦時，喝一口清新的檸檬茶，那份提神後的愉悅感；或是天氣晴朗時，全家人外出散步的愜意時光，都是練習感恩的好時機。家長可以引導孩子運用「五感」去體驗 — 品嘗檸檬茶時的味覺、聞到香氣時的嗅覺、感受到微風拂面時的觸覺。透過這些感官連結，一點一滴培養孩子對生活的覺察力與欣賞力。

（圖片來源：PhotoAC）

第2點：身教示範 讓孩子在被感謝中學會珍惜

研究顯示，懂得感恩的父母更容易養育出具備相同特質的孩子。我們可以透過日常對話，示範如何具體地表達感謝：

「謝謝你的擁抱，這給了我很多力量。」

「你畫的這幅畫，我看到了你對我的用心，我很喜歡。」

（圖片來源：PhotoAC）

一個從未感受過「被感謝」的孩子，難以真正學會感謝他人。當家長主動感激他人的付出時，孩子也會在潛移默化中明白：他人的努力是值得被珍惜的。我們除了關注自身的付出，更要引導孩子留意身邊人 — 包括家人、朋友甚至社會，所帶來的貢獻。

（圖片來源：PhotoAC）

第3點：賦予彈性 尊重孩子獨特的表達方式

我們不必強逼孩子在特定的節日（如聖誕節或農曆新年），必須以寫卡片或揮春等傳統形式來表達感謝。每個孩子的性格各異，讓他們選擇自己喜歡的方式，感恩才會更真誠自然。

（圖片來源：PhotoAC）

例如，有些孩子比起寫字，更喜歡拍一段小短片向長輩表達謝意，這種投入感往往更深。家長也可以在日常中創造驚喜，例如在孩子的枕頭下放一張紙條，寫着：「謝謝你成為我們的孩子。」當孩子在

晨光中發現這份愛，內心被珍惜的感受，會轉化為想將快樂傳遞給他人的正向動力。

從點滴出發，陪伴孩子發現那些微小而真實的美好。這份對生活的溫柔視角，正是培養感恩與快樂的最佳起點。

（AI生成圖片）

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

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