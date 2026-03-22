玩具是兒童早期發展關鍵！3個方向選玩具有助激發孩子大腦潛能｜兒童心理

家長在替孩子挑選玩具時，往往會考慮多種因素，因為玩具不僅是娛樂工具，更是兒童早期發展的三大關鍵要素之一。選擇合適的玩具，能有效激發孩子的大腦潛能。今天想和大家分享三個精明選玩具的方法，讓孩子玩得開心，同時訓練大腦。

選玩具方向1：善用玩具 培養孩子的空間能力

挑選玩具時，家長可以優先考慮能提升空間能力的類型。空間能力，特別是「心像轉換能力」（mental transformation），指的是在心理上對物體進行旋轉、翻轉或變形的能力，是非常重要的空間技能。

（圖片來源：PhotoAC）

香港中文大學心理學系黃泓副教授的研究顯示，若兒童在5至6歲時經常玩積木、模型或拼圖等，在11至14歲青春期時，其心像旋轉能力表現會顯著較佳。研究亦指出，空間技能能有效預測數學成就，而在空間思維方面表現突出的學生，更有較大機會選讀STEM相關科系。約有45%的STEM博士在高中階段的空間能力測驗中，得分位於前4%，顯示空間技能與科學、科技、工程與數學領域有密切關聯。

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因此，家長可以多為孩子選擇空間型玩具，例如積木、立體拼圖、模型等。在陪玩過程中，有意識地使用與空間相關的語言，如「大小」、「方向（左右）」、「位置（上面、附近）」等字眼，讓孩子透過遊戲訓練大腦的結構思考、旋轉與對稱。

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選玩具方向2：打破玩具中的性別標籤 建立全面的發展空間

市面上不少玩具會被標示為「男孩專用」或「女孩專用」，例如「男孩應該玩積木」、「女孩應該玩家家酒」，這種性別標籤令女孩較少接觸空間型玩具，兩性在空間能力上的差距便會隨年齡逐漸拉大。

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男孩的典型遊戲多半鼓勵運用空間技能、追求冒險與競爭；女孩的典型遊戲則偏向關懷、照顧與幻想。家長在選購玩具時，不妨留意孩子現有的空間技能，鼓勵他們選擇多部件、結構複雜的款式，撕掉性別標籤，讓男孩和女孩都有機會接觸這些「女孩 / 男孩典型玩具 」。

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同時，家長在陪玩時也要避免不自覺傳遞性別訊息，例如「女仔唔會砌模型」這類說話。相反，可以刻意安排男孩和女孩一起玩同一款玩具，擴闊遊戲經驗，促進全面發展。

選玩具方向3：精明選玩具：質量比數量更重要

不少家長擔心孩子長大後不再玩而造成浪費，或以為「買得多就是買得好」。其實，研究指出，影響空間能力發展的關鍵並不在於玩具的數量或種類，而是孩子是否接觸到真正能鍛煉空間思維的玩具。

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其中，「開放式玩具」就是很好的選擇。這類玩具沒有固定玩法，可以隨着孩子成長變化出更多玩法，例如黏土或各類食玩。孩子在玩樂過程中越能使用身心去探索、操作和解決問題，該玩具就越能提供學習機會。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

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