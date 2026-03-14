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90%家長都不知道！完美主義正在偷走孩子的未來？3招培養孩子韌性｜兒童心理

親子
更新時間：13:16 2026-03-14 HKT
發佈時間：13:16 2026-03-14 HKT

在亞洲文化中，我們常聽到這類話：「要嘛不做，一做就要做到最好。」乍聽勵志，卻可能悄悄將孩子推向「完美主義」的陷阱。過度追求完美，不僅打擊自信，還會讓孩子在挫折面前裹足不前，甚至放棄嘗試。身為兒童心理學博士，我想提醒家長：真正的成長，不在於「零失誤」，而在於「跌倒後願意再站起來」。以下三招，幫助孩子擺脫完美主義枷鎖，培養韌性與勇氣。

第1招：先同理情緒 再引導行動

當孩子因努力未獲預期成果而失落時，與其急着安慰「下次會更好」，不如先說：「我知道你很難受，付出這麼多卻沒得到想要的結果，確實讓人失望。」這句話傳遞的不是解決方案，而是理解 —— 讓孩子感受到你和他站在同一陣線。唯有被接納的情緒，才有空間轉化為重新出發的力量。

唯有被接納的情緒，才有空間轉化為重新出發的力量。（圖片來源：PhotoAC）
唯有被接納的情緒，才有空間轉化為重新出發的力量。（圖片來源：PhotoAC）

第2招：讓孩子明白失敗是人生的常態

我們可以坦誠分享自己遇到的挫折：「媽媽今天的提案也被老闆拒絕了，但我打算調整後再試一次。」這些日常對話能讓孩子知道：大人也會失敗，但依然前行。正如「精益創業」（Lean Startup）理念所強調：我們不需要等到擁有完美的方案或產品才開始行動，而是先嘗試推出，再根據市場回饋調整。當孩子面對挑戰時亦然 —— 勇敢嘗試、從錯誤中調整，遠比追求一開始就「完美」更有價值及有助成長。

從錯誤中調整，遠比追求一開始就「完美」更有價值及有助成長。（圖片來源：PhotoAC）
從錯誤中調整，遠比追求一開始就「完美」更有價值及有助成長。（圖片來源：PhotoAC）

第3招：把挑戰當成「大腦的健身」

面對挑戰，就像每天去健身一樣。剛開始可能看不出明顯的成果，但只要持之以恆，身體會一天天變得更強壯。同樣地，當孩子在學習新事物、給自己時間逐漸進步時，他們的大腦也會變得更靈活。這就是所謂的Neural Plasticity（神經可塑性），意思是我們的大腦具有韌性與成長的能力。只要持續練習與調整，大腦就像肌肉一樣會變得更強健。家長可以在日常生活中提醒孩子： 「每一次的挑戰與失敗，都是鍛煉大腦的機會。」 這樣的信念能讓孩子建立起面對困難的自信，讓他們更勇敢地迎接下一個挑戰。

家長可以在日常生活中提醒孩子： 「每一次的挑戰與失敗，都是鍛煉大腦的機會。」（圖片來源：PhotoAC）
家長可以在日常生活中提醒孩子： 「每一次的挑戰與失敗，都是鍛煉大腦的機會。」（圖片來源：PhotoAC）

透過以上方法，我們不僅能幫助孩子擺脫完美主義的束縛，更能培養他們成為一個勇於接受挑戰、懂得在挫折中成長的人，為未來奠定更穩固的基礎。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士
從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士
 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/
YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV
Facebook專頁：https://www.facebook.com/drrosakwok/ 

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