3個簡單儀式迎農曆新年 和孩子一起開啟幸福新春共同成長｜兒童心理

親子
更新時間：16:57 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:57 2026-02-13 HKT

農曆新年即將來臨，是增進孩子幸福感與責任感的絕佳時機，爸媽們只需準備三個簡單而有意義的新春儀式，就可以讓你和孩子在這個節日裏共同成長。

迎農曆新年儀式1：教導孩子「做好準備」的重要性

農曆新年前夕，家中總有許多準備工作要做：挑選賀年食品、整理拜年全盒、寫揮春等。這些看似細碎的任務，其實是培養孩子責任感的好機會。家長可以邀請孩子參與其中，讓他們在濃厚的節日氛圍中學習分工合作，並理解自己對家庭的貢獻。此外，介紹利是的由來，讓孩子明白這不僅是一種傳統習俗，更是傳遞祝福與心意的方式，邊講解邊請孩子幫忙入利是，這樣的體驗能幫助他們體會文化價值，並增強他們的家庭歸屬感。

迎農曆新年儀式1：教導孩子「做好準備」的重要性（圖片來源：PhotoAC）
迎農曆新年儀式1：教導孩子「做好準備」的重要性（圖片來源：PhotoAC）

迎農曆新年儀式2：大掃除 心靈的整理與更新

大掃除不僅是清理家中的塵埃，它還象徵着內心的整理與更新。研究表明，居住環境的整潔程度直接影響我們的心理狀態。凌亂的空間往往使人感到混亂與疲憊，而乾淨有序的環境則能帶來清晰與輕鬆的心境。因此，大掃除是一個理想的親子活動，通過選擇哪些物品可以捐贈或丟棄，孩子們可以學習分辨需要與想要，練習放手與珍惜。從處理無情感聯結的物品開始，逐漸過渡到更為珍貴的物件，這樣既能建立信心，也能避免孩子的抗拒情緒。完成後，孩子們常常會發現對家的歸屬感和幸福感有所提升。

迎農曆新年儀式2：大掃除 心靈的整理與更新（圖片來源：PhotoAC）
迎農曆新年儀式2：大掃除 心靈的整理與更新（圖片來源：PhotoAC）

迎農曆新年儀式3：一同準備團年飯

團年飯是家人團聚的重要時刻，無論孩子年齡大小，都可以參與其中。即使是打蛋、洗菜或擺放碗筷，也是對家庭貢獻的一部分。研究表明，當孩子親自參與食物的準備過程，他們對食物的接受度會提高，並且對於平時不太喜歡的食物也會多一分好奇與嘗試的意願。一起下廚不僅增強了家庭成員之間的情感聯繫，也讓孩子自然地感受到並繼承華人文化的精髓。

迎農曆新年儀式3：一同準備團年飯（圖片來源：Freepik）
迎農曆新年儀式3：一同準備團年飯（圖片來源：Freepik）

在這個新春佳節，與孩子一同實踐這些充滿意義的儀式，既能培養他們的生活技能，又能加深親子間的情誼，為新的一年播下幸福的種子，同時豐富了節日的內容，為孩子們提供了寶貴的學習與成長機會，甚至更期待未來的節日。

 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士
從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士
 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/
YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV
Facebook專頁：https://www.facebook.com/drrosakwok/ 

