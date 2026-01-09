3招引導孩子做2025年度回顧 3個「W」助小朋友於2026年激發潛能︳兒童心理

新的一年開始，正是陪伴孩子回顧過去、展望未來的好時機。我們可以一起思考：過去一年有哪些做得好的地方？有哪些值得繼續努力？今次我會分享三個方向，助你引導孩子進行年度回顧，並以積極心態迎接2026年的挑戰。

第1點：「Who?」 —— 誰給了你希望？

首先，可以和孩子一起回顧2025年中，哪些人曾帶來正面影響。在我的教學經驗中，不少學生都會提到他們遇到的「貴人」。可能是一位讓他們重新喜歡某科目的老師，也可能是在迷惘時願意傾聽的導師。有學生曾對我說：「謝謝你願意當我的傾訴對象，每次和你聊天過後，原本覺得可怕的問題都變得容易面對了。」這讓我深刻體會到，換個角度看事情，往往能找到更多解決方法。家長不妨引導孩子回想：這一年裏，有沒有遇到這樣暖心的人？他們如何影響了孩子的成長？這樣的對話能幫助孩子學會感恩，也讓他們意識到身邊的支持系統有多重要。

（圖片來源：PhotoAC）

第2點：「What?」 —— 發生了甚麼改變了你的看法？

疫情的經歷，讓許多人對生命有了更深刻的體悟。我聽過不少學生分享失去至親的經歷，有位學生感觸地說：「以前總覺得還有很多時間，和親戚約好要一起旅行、探索世界。

（圖片來源：PhotoAC）

誰知道短短幾個月後，因為突如其來的疾病或意外，再也沒有機會相見了。」這些經歷讓孩子深刻體會到珍惜當下的重要性。生命無常，我們常以為未來還有很多機會，但其實每一次相聚都彌足珍貴。家長在討論這些經歷時，除了理解孩子的感受，也可以引導他們看到正面啟示：懂得感恩擁有，更加珍惜與家人相處的每一刻。這些領悟，往往是生命中最寶貴的禮物。

（圖片來源：PhotoAC）

第3點：「Where?」 —— 哪些地方讓你感到安全？

家庭往往是孩子最重要的安全感來源，能提供溫暖的庇護所。但有趣的是，不少學生也告訴我，他們在我的辦公室同樣感到安心自在，因為在這裏，我會給予孩子一些外面可能缺乏的空間與自由。比如，很多男學生喜歡把積木堆得高高的，再一口氣踢倒。這看似簡單的行為，其實讓孩子感到快樂，因為他們找到了一個可以安全釋放能量的地方。這裏不會有人受傷，也不會有東西被破壞，孩子只是需要一個空間來宣洩，好讓他們能以更平靜的心態面對生活挑戰。因此，我經常會和孩子聊聊，了解他們在哪些地方能感受到安全感。

（圖片來源：PhotoAC）

陪伴孩子回顧2025年的美好與不足，不僅是檢視過去，更是培養健康心態的過程。透過「Who」、「What」、「Where」三個方向，孩子能學會感恩、珍惜當下、找到安全感，並以積極的心迎接2026年的挑戰。

（圖片來源：PhotoAC）

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

