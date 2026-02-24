一個方法教出高EQ、情緒穩定的孩子 家長要注意這3件事｜兒童心理

你的孩子是否容易煩躁、動輒發脾氣？今次想與你分享一項來自哈佛大學的重要觀點 —— 當孩子情緒崩潰時，大人該說甚麼、不該說甚麼，其實深深影響他們未來的情緒調節能力。

哈佛大學：「共同調節」影響孩子如何與情緒共處

哈佛大學精神科講師Lauren Marchette提出「共同調節」（Co-regulation）的概念：當孩子身陷情緒風暴，身邊成人的反應會直接影響他如何與情緒共處。憤怒會傳染，平靜同樣會傳染。

（圖片來源：PhotoAC）

過去十多年，我接觸逾萬名學生，其中五千多位是青少年。他們常告訴我：「有時候，我只是需要把想法說出來，才能理清自己的情緒。」例如脫口而出「我真的很想揍他！」或「我想丟顆炸彈讓大家看見！」這類話，並非真要行動，而是情緒的出口。

（圖片來源：PhotoAC）

可惜，許多大人立刻制止：「你不可以這樣想！」但青少年坦言：「我知道不能做，但我需要說出來，心裏才會舒服。」這其實呼應心理學中的「 發散性思考 」 —— 初期冒出的想法即使極端，卻是通往可行方案的必經之路。創造力往往在第七、八個念頭後才浮現，因此，當孩子表達憤怒或挫折時，請先別急着糾正，容許他把情緒「倒出來」，這反而有助他冷靜下來，思考下一步。

3件我常提醒家長的事

1. 先接納 再引導

當孩子傾訴強烈情緒，與其說「不可以這樣想」，不如回應：「謝謝你願意告訴我，我知道這很不容易。」被理解的感受，是情緒平復的第一步。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 陪伴共存 提供選擇

孩子喊「我做不到了」時，可先承認他的努力：「我看見你真的很用心，這份功課確實很難。」再一起討論：「要不要先離開五分鐘，走走再回來？還是你覺得堅持做完再休息更好？」不同孩子有不同調節方式，關鍵是共同決定。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 長期陪伴 內化機制

Co-regulation不是一次安撫，而是持續練習。在安全的陪伴下，孩子一次又一次把情緒「剝開」，會發現困難沒那麼可怕，自己也有能力應對。腦科學中的「神經可塑性」正說明：透過反覆練習，孩子將逐步內化這套調節模式，未來更能自我安頓，而非情緒爆發。

（圖片來源：PhotoAC）

教出高EQ的孩子，不在於消除負面情緒，而在於陪伴他們學會與情緒共處。家長先做平靜的示範 —— 先聽、接納，再引導。久而久之，孩子自然發展出穩健的情緒韌性。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook專頁：https://www.facebook.com/drrosakwok/

相關文章︳3招引導孩子做2025年度回顧 3個「W」助小朋友於2026年激發潛能︳兒童心理

相關文章︳孩子經常發脾氣？3個實用黃金法則化解孩子怒火 學管理情緒︳兒童心理

相關文章︳3個方法有效防止孩子賴床 多感官喚醒助小朋友「全身起床」｜兒童心理

相關文章︳10分鐘學會神級記憶法！必備2招改善成績｜兒童心理

相關文章︳3個簡單儀式迎農曆新年 和孩子一起開啟幸福新春共同成長｜兒童心理