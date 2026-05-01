兒童心理學研究：每天與孩子做這3件事 激發孩子的大腦潛能｜兒童心理

2026年已過了1/4，我們可以持續做甚麼來幫助孩子激發大腦潛能？回顧過去的兒童心理學研究，皆指出若能在日常生活中實踐以下三大方向，就能幫助孩子建立良好的基礎，讓孩子在面對未來挑戰時能迎難而上。

第1點：看見孩子行為背後的正向動機

有時候孩子看似出現偏差行為，其實背後往往藏着良好的初衷。例如，孩子看似搶奪他人的玩具，事後與他細聊，他可能會說是因為覺得那輛玩具車很棒、可以開得很快，急着想讓對方見識其中的樂趣。換言之，孩子當下的心態是良善的，他渴望分享並一起享受樂趣，只是在表達方式上仍有待學會更健康、妥當的溝通技巧。

（AI生成圖片）

我們應讓孩子知道，他想與人分享、共玩的這份心態值得肯定，只需調節具體的行為。這為何重要？因為心理學強調「自我實現預言」（Self-fulfilling prophecy）：當我們定義孩子是好的，行為便會朝正向發展。若孩子知道自己並非「壞孩子」，只是需要調整做法，他將會用更健康的心態去聆聽他人的建議。

（AI生成圖片）

第2點：練習對自己慈愛 孩子將看見及學會

希望家長每天都能思考如何好好照顧自己。這可以很簡單，例如：在教了一天課或開了一整天會後，感覺喉嚨乾渴，就為自己遞上一杯溫水或熱湯；或是辛勞工作一天後，晚上好好泡個熱水澡。心理學研究顯示，唯有懂得對自己慈愛，我們才能將這份慈愛傳遞給孩子與身邊的人。當我們練習照顧自己的需求、給予自己喘息空間，能有效防止情緒累積爆發，孩子也會潛移默化地學會這份自愛。

（圖片來源：PhotoAC）

第3點：讓孩子擁有主導空間 潛能才會被喚醒

這種主導權可以體現在遊戲或對話中。試着觀察孩子是否有想表達的話，或想帶領我們玩的遊戲。通常我們叫喚孩子時，心裏多半已有既定目標，例如催促功課、刷牙，急於讓孩子完成任務。我在2026年也很希望自己能做到的是：與學生互動時，先嘗試進入他們的世界。即便我確實有事情要提醒學生完成，但也可以先看看他們正在拼砌的漂亮作品，了解他們當下正在做甚麼。此外，連說話也是如此 —— 先留出一個空間，不要急着說出自己想說的話，而是先看看孩子今天的狀態。練習不要急着表達，而是先將孩子視為一個獨立的個體去尊重。

（圖片來源：PhotoAC）

當人有空間表達感受，發現對方不是一來就急着要求自己「做東做西」，而是會理會自己正在做甚麼時，在那種狀態下，人會更願意打開心扉，聆聽對方的意見。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

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