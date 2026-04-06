多倫多大學研究揭密：每天一個小習慣讓孩子記憶力提升心情更開朗｜兒童心理

你是否曾想過，有一件事如果每天和孩子一起做，不但能讓他們更開心、記憶力提升，甚至覺得時間過得更快？在這篇文章中，我想和你分享多倫多大學最新研究，揭示一個簡單卻關鍵的習慣。

如何維持心理健康與記憶力？

這項研究由多倫多大學心理學教授Morgan Barense團隊進行，原本是想了解：在長期封閉或重複的生活環境中，人們如何維持心理健康與記憶力。結果發現，答案就在於「每天做一點新的事」。

（圖片來源：PhotoAC）

孩子需要規律的生活，例如知道何時上學、下課後去哪裏、要上哪些課。這些規律能帶來安全感，幫助穩定情緒、減少焦慮。但研究指出，安全感與新鮮感之間需要平衡。過度重複會令孩子感到乏味，而適度的新鮮體驗，反而能激發大腦活躍度，提升記憶與情緒。

（圖片來源：PhotoAC）

研究團隊邀請長者每天嘗試一些「小而新鮮」的事情，例如換一條路散步、嘗試新飲品、用不同方式整理房間。結果顯示三項明顯改變：心情更好、記憶力提高、時間感覺更快。更重要的是，這效果並不限於長者，對孩子同樣有效。

每天嘗試一件小新鮮事能帶來甚麼？

原來只要每天陪孩子嘗試一些小小的新事物，就能增強記憶力、提升情緒，讓生活更有活力。這些新鮮事不需要宏大或昂貴，例如：

平常走去公園的一條路，今天換另一條路走走；

原本在某家店買果汁，今天換另一家；

去同樣的地方，但換不同角落觀察。

（圖片來源：PhotoAC）

只要是「新的、小的、沒做過的」，就能帶來好處。這些微小改變能刺激大腦，強化記憶與注意力，同時帶來愉悅感。

用小改變 培養孩子的彈性思維

我曾在電視節目分享過，如果希望孩子不要習慣「只有一種做法」，可以從生活中建立彈性思維。最簡單的方式，就是「不同的路都能走回家」。

讓孩子親身體驗：

不一定只走固定的路

換條路依然能到達目的地

繞路並不是浪費，有時會看到更美的風景。

（圖片來源：PhotoAC）

這些體驗能讓孩子明白：人生不是只有一條道路，換個方向可能會有新收穫。這種彈性思維不讓學習更靈活，也能在面對挫折時更有韌性。

如何在生活中實踐？

家長可以從日常小事開始：

每天和孩子一起做一件「今天的新嘗試」，例如換一個新口味的早餐、嘗試新的運動；

鼓勵孩子在學校或課外活動中，嘗試新的角色或任務；

在家庭活動中加入新元素，例如新的遊戲或故事主題。

（圖片來源：AI生成圖片）

這些小改變能讓孩子在不知不覺中培養面對新事物的勇氣與信心，同時提升記憶力與情緒穩定度。

Reference

Meade, M. E., Chang, M., Savel, K., Hong, B., Martin, C. B., & Barense, M. D. (2024). Unique events improve

episodic richness, enhance mood, and alter the perception of time during isolation. Scientific Reports,

14(1), 29439.

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

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