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孩子突然大喊、 發脾氣打人？家長必學2個情境有效處理孩子情緒方法｜兒童心理

親子
更新時間：14:03 2026-04-19 HKT
發佈時間：14:03 2026-04-19 HKT

相信不少家長都曾遇過孩子突然大喊、發脾氣甚至打人的情況。你或許會說：「你先別哭。」或問：「你為甚麼打人？」但這些說話往往無法安撫孩子，反而可能令情緒更激動。其實，比起急着「管理情緒」，我們更需要的是「照顧情緒」 —— 理解孩子當下的需要。是次文章將分享如何透過言語照顧孩子的情緒，讓他們明白情緒就像烏雲一樣，總會過去，天空終會放晴。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

情境1：孩子突然大喊 

避免說：「你慢慢說出來。」或「你先別哭。」這些話可能令孩子更煩躁，不願與父母交流。家長可以嘗試說：「發生了甚麼事？我在這裏陪着你。」讓孩子感受到父母的同理與支持，明白自己不是孤單面對情緒。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

情境2：孩子發脾氣打人 

避免說：「你為甚麼又打人？」這樣的質問只會加深孩子的反抗。有效處理可分兩步：

•步驟1：讓孩子知道有情緒是正常的 
父母可以說：「如果我是你，我也會很生氣。不過我的想法不一定和你一樣，我想聽聽你的感受。」這樣既承認情緒的合理性，又不把自己的看法強加於孩子。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

•步驟2：和孩子一起探討如何照顧情緒
憤怒往往伴隨焦慮、失望或沮喪。與其只教「管理情緒」，更重要的是「照顧情緒」。當孩子發脾氣時，可以引導他問自己：「我現在需要甚麼？」例如：

  • 休息一下
  • 找個安靜角落
  • 深呼吸幾下
  • 喝口水
  • 和信任的人聊聊
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

當孩子能辨認並滿足自己的需要，就能更健康地與情緒共處。下次遇到類似情況，他們便不會只靠打人來發洩，而是懂得用更合適的方式照顧自己。

理解情緒如同理解天氣 

有時孩子會莫名低落，說不出原因。這時要讓他們明白，情緒就像天氣，有時陰天，有時晴朗。不是所有情緒都需要理性分析，但我們總能透過自我照顧讓自己好過一些。
這種理解能幫助孩子更好地照顧情緒，也能培養同理心，改善人際關係。

（示意圖，AI生成圖片）
（示意圖，AI生成圖片）

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士
從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士
 Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/
YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV
Facebook專頁：https://www.facebook.com/drrosakwok/ 

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