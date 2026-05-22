研究：愛閱讀提升智商！3個關鍵方法讓孩子愛上閱讀啟發大腦潛能｜兒童心理

全球兒童的閱讀興趣普遍出現下降趨勢，不少孩子對書本漸行漸遠。有見及此，英國政府將2026年定為「國家閱讀年」，旨在鼓勵孩子重新愛上閱讀。大量兒童心理學研究指出，當孩子喜愛閱讀，不僅情緒會更穩定，智商亦會隨之提升。作為兒童心理學博士，今天我想與大家分享三個方法，協助家長引導孩子主動愛上閱讀，變得更聰明。

（圖片來源：PhotoAC）

愛上閱讀方法1：營造輕鬆、具陪伴感的閱讀環境

我們可以先反思，平時與孩子共讀時，家中是一個怎樣的環境？若能營造輕鬆且具陪伴感的氛圍，不僅能減低孩子的壓力，更能讓他們享受閱讀的過程。例如，選擇光線柔和的角落或床上，營造溫暖、舒適的環境。在親子閱讀時間裏，我們毋須急於教導孩子字詞的意思或寫法，而是專注於「陪伴」。當我們與孩子翻開同一本書，那種被家長專注陪伴的感覺，本身就是一種極為溫暖的經驗。這種連結感，正是培養閱讀興趣的第一步。

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愛上閱讀方法2：從圖畫與對話開始，而非死板認字

準備好環境後，我們該如何帶領孩子投入書本？家長不需要過分強調孩子是否能逐字唸出內容。以雜誌《親子王》為例，當我們翻開同一頁，年紀較小的孩子被圖畫吸引是非常正常的。即使孩子只是指着圖畫說喜歡某種顏色，也完全沒問題。我們不必急於解釋詞語意思或糾正寫法，不妨從孩子感興趣的地方（如圖畫內容、顏色）開始，延伸至生活經驗。

（AI生成圖片）

在這個過程中，我們其實正在進行心理學上非常重要的「共同注意」（Joint Attention）—— 即親子雙方將注意力共同集中在同一件事上。這不僅強化親子連結，更為孩子的同理心發展奠定關鍵基礎。許多研究指出，孩子日後的語文表現，取決於良好的溝通能力。因此，與孩子透過對話討論圖畫與故事，絕非浪費時間，而是為他們未來的語文根基打下重要基礎。

愛上閱讀方法3：讓孩子在閱讀中 擁有選擇權

若希望孩子更投入閱讀，關鍵在於讓他們在閱讀過程中擁有選擇權。我們毋須強求孩子一開始就閱讀經典名著，應鼓勵他們挑選真正感興趣的書籍。

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心理學研究顯示，剛接觸閱讀的孩子，未必想挑戰大量文字的書本。漫畫、食譜、圖文並茂的書籍，都是極佳的入門材料。只要能從興趣出發，讓孩子主動接觸文字，就是值得鼓勵的事。曾有研究發現，當孩子閱讀與自身興趣相關的內容時，動機與投入程度會顯著提升。因此，尊重孩子的喜好，讓他們在文字世界裏自主探索，才是真真正正培養閱讀習慣的良方。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

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