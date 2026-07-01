大學研究：4成孩子有焦慮 3招幫助孩子紓解焦慮減少為小事而緊張｜兒童心理

你是否發現，孩子容易因為一些微不足道的小事而感到焦慮不安？最近澳洲莫納什大學（Monash University）的一項研究指出，在500多名幼稚園學童中，竟然有超過四成出現不同程度的焦慮症狀。該研究的首席領導人、臨床心理學家Grace博士指出：「焦慮，其實是孩子成長過程中極為常見的情緒經驗；而家長的回應方式，會深深影響孩子未來如何理解與面對這種感受。」

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3個科學方法助孩子紓解焦慮

與其在孩子焦慮爆發時才手忙腳亂，家長不妨嘗試在日常生活中，透過以下三個科學方法，溫柔地陪伴孩子紓解焦慮。

第1招：在平靜時建立「容許表達情緒」的家庭環境

許多家長往往在孩子情緒崩潰時，才試圖進行「危機處理」。然而，情緒教育的最佳時機，其實是在孩子內心風平浪靜的時候。

實踐指南 ：在日常對話或親子共讀時，家長可以刻意向孩子傳遞一個訊息：「每個人面對不同事情，本來就會產生不同的情緒。」例如，付出了努力卻未能取得理想成績時感到失望，是完全自然且可以被接納的。

：在日常對話或親子共讀時，家長可以刻意向孩子傳遞一個訊息：「每個人面對不同事情，本來就會產生不同的情緒。」例如，付出了努力卻未能取得理想成績時感到失望，是完全自然且可以被接納的。 心理學視角：Grace博士強調，家長可以引導孩子認識焦慮引發的身體警號，例如手心冒汗、心跳加速或說話速度變快。當孩子理解這些生理反應的意義後，就不會將其視為不可控的「失控」，而是明白這只是身體在提醒自己準備面對挑戰。當情緒能被說出口及理解，孩子自然不需要用極端的方式來表達。

第1招：在平靜時建立「容許表達情緒」的家庭環境（AI生成圖片）

第2招：在日常生活中 建立「情緒充電」的預防習慣

我們常說「預防勝於治療」，情緒調節亦然。與其等到孩子的壓力爆錶，不如在平日就與他們一起探索專屬的減壓清單。

實踐指南 ：每個孩子尋求平靜的方式都不同，有些孩子透過彈琴、唱歌來放鬆，有些喜歡與寵物靜靜相處，有些則需要透過體育運動來釋放壓力。

：每個孩子尋求平靜的方式都不同，有些孩子透過彈琴、唱歌來放鬆，有些喜歡與寵物靜靜相處，有些則需要透過體育運動來釋放壓力。 心理學視角：這些活動看似簡單，卻是孩子日常生活中不可或缺的「情緒充電時間」。Grace博士建議，家長應引導孩子主動辨識哪些活動能讓自己感覺良好，並在日常作息中刻意保留這些時段。特別是在學期末或面對考試等壓力較大的時期，這些充電時間更不應被輕易犧牲。當孩子學會照顧自己的情緒需要，就能有效減少負面情緒累積至失控的機會。

第2招：在日常生活中 建立「情緒充電」的預防習慣（AI生成圖片）

第3招：拒絕過度保護 亦避免操之過急

當看見孩子因恐懼而退縮時，家長最容易陷入兩種教養極端：「過度保護」與「過度推進」。

常見誤區 ：假設孩子害怕上台演講，有些家長會選擇完全幫孩子避開所有相關情境，但這長遠而言反而會強化大腦對該情境的恐懼；另一種家長則急於求成，強行安排大量的社交或表演機會，反而令孩子承受過大壓力，適得其反。

：假設孩子害怕上台演講，有些家長會選擇完全幫孩子避開所有相關情境，但這長遠而言反而會強化大腦對該情境的恐懼；另一種家長則急於求成，強行安排大量的社交或表演機會，反而令孩子承受過大壓力，適得其反。 實踐指南：較理想的做法是「循序漸進」地陪伴孩子拆解挑戰。例如初期可以讓孩子先以觀察者或純參與者的角色加入群體，不必急於表現或發言；當孩子逐步適應後，再慢慢微調挑戰的難度。

第3招：拒絕過度保護 亦避免操之過急（AI生成圖片）

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

從事兒童早前教育研究超過12年，現正在英國的一所大學擔當兒童心理學講師，療瘉各位因培養孩子而煩躁不安的爸爸媽媽。

Dr Rosa Kwok 兒童心理學博士

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