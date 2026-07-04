從世界盃賽場到培育運動熱忱與世界視野 從觀賞球賽學到的3件事｜李德衡校長隨筆

由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦的世界盃正進行得如火如荼，亦在城中掀起熱潮，這項全球矚目的四年一度足球盛事，不僅是球迷們的狂歡節，更可以是家長與孩子們的「活教材」。

（AI生成圖片）

1. 點燃運動花火：從「看球賽」到「動起來」

不少家長常向筆者表示苦惱，孩子平日沉迷電子遊戲，不願外出流汗運動。世界盃正是一個扭轉這個習慣的黃金契機。球場上球員精湛的球技、振奮人心的入球，最能激發孩子的好奇心與仿效心理。當孩子被球賽吸引時，我們不要只讓他們當一個被動的觀眾。家長可以順應孩子的熱情創造實踐機會，在周末或即將來臨的暑假帶他們到運動場，一起踢踢球、跑跑步，甚至可以像筆者早前在學校舉辦的「家校運動日」一樣，認識不同的新興運動或利用軟球設計簡單的「射門遊戲」，讓孩子體驗做運動的快樂。

（圖片來源：作者提供）

很多時候我們對孩子期望過高，看完世界盃後就想着要為孩子報名足球班，期望他們成為明日之星，卻忽略了過程。我們不妨將目標分拆，由「每天和爸爸踢球十分鐘」或「學會一個控球動作」開始，持之以恆，讓孩子在無壓力的環境中，真正建立對運動的終身興趣。

（圖片來源：作者提供）

2. 擁抱多元文化：一張地圖看懂風土人情

世界盃參賽球隊來自五大洲，這正是培養孩子世界視野的課本。每支球隊的球衣設計、國歌，甚至是球迷的裝扮，都承載着該國獨特的文化背景。家長可嘗試以「球迷角色扮演」的方式，引導孩子主動探索；利用網絡工具，搜尋該國的特色 ── 例如墨西哥的仙人掌與傳統草帽、加拿大的楓葉與冰雪文化等，幫助孩子探索世界。

2. 擁抱多元文化：一張地圖看懂風土人情（AI生成圖片）

3. 輸贏之間 學習不屈的逆境精神

體育競賽最珍貴的地方，不單在於勝負，更在於球員如何面對逆境。球場如戰場，強隊可能意外落敗，落後的球隊也可能在最後一分鐘反敗為勝。現在香港的孩子面對學業或生活壓力，往往容易氣餒。家長在陪同觀賽時，不妨引導孩子觀察球員在落後時的態度。球員在面對困境時那種不畏挑戰、永不放棄的精神，才是最震撼心靈的教育。當孩子支持的球隊輸了，這更是一個教導他們面對挫敗、學會「輸得起」的寶貴時刻。

（AI生成圖片）

結語：愛與陪伴是孩子成長中的最美風景

教育是一場漫長的旅程，孩子成長的起跑線，從來都不僅僅在成績表上。物質的滿足往往只能帶來短暫的歡愉，但父母與孩子一起為入球歡呼、在地圖上尋找國家、在運動場上奔跑的情感與記憶，卻是無價且長遠的。讓我們放下平日的忙碌與嚴肅，好好陪伴孩子，利用這場全球盛事，為他們創造一個更多姿彩、充滿動感與國際視野的成長之旅！

（圖片來源：作者提供）

李德衡 - 黃埔宣道小學校長

從事教育事工超過20年，致力推行STREAM教學，為孩子提供多元化課程及交流活動，將課程融合正向教育及資優教育等不同跨學科元素，並矢志建立一個不斷反思、探索、更新及追求卓越的創新型學習社群。

李德衡 - 黃埔宣道小學校長

相關文章︳讓每個孩子成為「星中之星」 3招培養孩子獨特的「品格強項」︳李德衡校長隨筆

相關文章︳從智能手機熱話 看如何培育孩子的「創新腦」︳李德衡校長隨筆

相關文章︳大掃除不止清潔是責任 身體力行傳承中華美德馬不停蹄迎新年｜李德衡校長隨筆

相關文章︳從「抱抱猴」Panchi君看成長：玩具是慰藉，陪伴才是靈魂｜李德衡校長隨筆

相關文章︳悅讀閱成長：從書本中找尋跨越挑戰的智慧 閱讀的4個重要意義｜李德衡校長隨筆