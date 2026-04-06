從「抱抱猴」Panchi君看成長：玩具是慰藉，陪伴才是靈魂｜李德衡校長隨筆

日本市川市動植物園的一隻小獼猴Panchi（網民暱稱「Panchi君」）早前成了網絡熱話。這隻被母親遺棄的小猴子，整天緊緊抱着一個紅毛猩猩毛公仔，那份對溫暖的渴望與孤寂感，觸動了無數人的心靈。隨後多段Panchi被猴群長輩「粗暴」管教的影片流出，更引發了全球網民對牠是否遭受「欺凌」的熱烈討論。

（圖片來源：X@ichikawa_zoo）

雖然園方解釋這是日本獼猴社會化的必經過程，是群體中的「管教」而非「虐待」，但Panchi緊抱毛公仔的畫面，卻引發了我們的深思。在孩子的成長路上，玩具究竟扮演着甚麼角色？而我們家長又該如何從中學會「關愛同行」？

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玩具：孩子情感的「安全島」

Panchi緊抱毛公仔，是因為牠缺乏母愛，需要一個情感的替代品。對孩子而言，玩具往往是他們建立安全感的第一步。在心理學上，這被稱為「過渡性客體」（Transitional Object）。當父母因工作繁忙，或孩子需要獨自面對陌生環境（如初上幼稚園、小一入學）時，一個熟悉的毛公仔或玩具，能提供即時的心理慰藉 。

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然而，我們必須明白，物質上的滿足永遠無法取代父母的愛與陪伴。玩具雖能提供短暫的安撫，但真正能支撐孩子面對社會壓力（如猴群中的階級挑戰）的，是家庭中那份穩固的信任基石 。

從「玩」中學習：培養社交與責任感的模擬場

Panchi在猴群中學習生存規律，而人類孩子則透過玩具學習社會規範。正如筆者服務的學校推行的「大手牽小手」計劃，讓高年級學生照顧低年級生以培養同理心，孩子們一起在校內不同環境DIY玩具或一同玩玩具（如玩偶或角色扮演遊戲）時，其實也在學習如何關心他人、如何承擔責任 。

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練習社交技巧：透過與同伴分享玩具，孩子學會協商、合作與解決衝突 。

建立正確價值觀：家長應引導孩子明白，玩具不是「人有我有」及互相比較、較量的工具，而應挑選能營造親子互動（如棋類）或啟發思考的玩具。

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逆境中的韌性：接受成長的「碰撞」

網民擔心Panchi被欺凌，園方則認為那是「社交訓練」。這讓我們反思：在競爭激烈的香港，家長往往過度保護孩子，希望他們「贏在起跑線」且不受到任何傷害 。但真正的成長，往往伴隨着挫折與壓力。我們應放手讓孩子參與不同活動，即使過程中會遇到像Panchi那樣的「碰撞」，只要我們給予足夠的支援與鼓勵，孩子就能學會從困難中汲取力量 。

（圖片來源：李德衡校長）

（圖片來源：李德衡校長）

最珍貴的禮物是「父母在場」

Panchi的毛公仔給了牠擁抱，但給不了牠引導。作為家長，我們不能只給孩子買最好的玩具，卻在他們最需要傾聽時缺席。教育是一場漫長的旅程。在這個復活節假期，與其為孩子添置新玩具，不如花時間與他們一起閱讀、聊天，戶外活動或進行一場桌上遊戲。讓孩子明白，雖然外面的世界充滿挑戰與規矩，但家庭永遠是他們可以放下「毛公仔」，充滿自信地走出去的力量源泉。

（圖片來源：X@ichikawa_zoo）

李德衡 - 黃埔宣道小學校長

從事教育事工超過20年，致力推行STREAM教學，為孩子提供多元化課程及交流活動，將課程融合正向教育及資優教育等不同跨學科元素，並矢志建立一個不斷反思、探索、更新及追求卓越的創新型學習社群。

李德衡 - 黃埔宣道小學校長

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